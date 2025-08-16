Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Putin se dirige a alguien en presencia de Trump durante la reunión en Alaska. Afp

Trump da alas a Putin y cita a Zelenski el lunes en la Casa Blanca para forzar un acuerdo de paz

El presidente de EE UU quiere convencer a Europa de desistir de un alto el fuego y negociar «directamente» el final de la guerra

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Nueva york

Sábado, 16 de agosto 2025, 21:22

La cumbre del viernes entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska no dejó un alto el fuego ni un acuerdo formal, pero ha dado ... alas al presidente ruso y ha abierto una puerta hacia la paz, que Europa ha acogido con alivio e incluso esperanza. El presidente de EEUU ha citado el lunes a Volodímir Zelenski, presidente ucraniano, en Washington para forzar el final de los combates.

