Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Merz y Macron volvieron ayer a reflejar su buena sintonía. Reuters

Macron y Merz coinciden en pedir más sanciones para presionar a Rusia

Los líderes de Francia y Alemania desconfían de la reunión entre Putin y Zelenski y advierten de que la guerra puede durar «muchos meses»

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Viernes, 29 de agosto 2025, 19:35

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, se han mostrado este viernes escépticos respecto a una rápida resolución de la guerra ... de Ucrania. Pese a los esfuerzos de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú, han advertido de que, en palabras de Merz, el conflicto «aún puede durar muchos meses».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  3. 3 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  4. 4 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  5. 5 Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Deba en la N-634
  6. 6 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  7. 7 Rescatan un velero que estaba a la deriva con dos franceses a bordo en la Zurriola
  8. 8 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  9. 9

    Hamari Traoré se marcha al Paris FC tras aceptar una oferta por tres temporadas
  10. 10

    La Real ultima la compra en propiedad de Carlos Soler

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Macron y Merz coinciden en pedir más sanciones para presionar a Rusia

Macron y Merz coinciden en pedir más sanciones para presionar a Rusia