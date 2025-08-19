El comercio de San Sebastián que se despide con liquidación total: «La vida son etapas y esta está llegando a su fin»

M. S. Martes, 19 de agosto 2025, 08:33 Comenta Compartir

«Después de seis años compartiendo moda, charlas y sonrisas ha llegado el momento de despedirnos», ha anunciado a través de redes sociales la propietaria y fundadora de 'Punto 23', una firma local de ropa y complementos que nació el 21 de febrero de 2019 y que ha comunicado su cierre en San Sebastián.

«La vida son etapas y esta está llegando a su fin», han escrito a través de su cuenta de Instagram para anunciar a sus clientas una liquidación por cierre desde la tienda fundada en el barrio donostiarra de Gros en 2019 y que en el año 2023 cambió su ubicación a un local más grande en la calle Matía número 3.

«Queremos darte las gracias por ser parte de nuestra historia, por visitarnos, confiar en nuestro estilo y llenar la tienda de momentos bonitos. Y como toda buena historia merece un gran final, lo celebramos con una liquidación por cierre para que te lleves tus prendas favoritas», ha trasladado a sus clientas, que han lamentado el cierre del local y han escrito mensajes de ánimo a su propietaria.

Ayuda para vaciar 'Punto 23'

Con motivo del cierre cercano, 'Punto 23', ha anunciado «descuentos únicos» en sus prendas tanto de fuera de temporada como de verano. Además de seguir con rebajas disponibles en su página web, piden también ayuda para vaciar la tienda.

«Esta despedida es solo el cierre de una etapa y queremos vivirla contigo a lo grande️», destacan en la publicación. De momento, la tienda se mantendrá abierta de las 10.30 a las 13.30 y de las 16.30 a las 20.00 horas de lunes a viernes y los sábados de 10.30 a 13.30.