Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escaparate de Punto 23 en San Sebastián.
Gipuzkoa de Moda

El comercio de San Sebastián que se despide con liquidación total: «La vida son etapas y esta está llegando a su fin»

La tienda, ubicada en la calle Matia 3, ha anunciado su cierre después de seis años

M. S.

Martes, 19 de agosto 2025, 08:33

«Después de seis años compartiendo moda, charlas y sonrisas ha llegado el momento de despedirnos», ha anunciado a través de redes sociales la propietaria y fundadora de 'Punto 23', una firma local de ropa y complementos que nació el 21 de febrero de 2019 y que ha comunicado su cierre en San Sebastián.

«La vida son etapas y esta está llegando a su fin», han escrito a través de su cuenta de Instagram para anunciar a sus clientas una liquidación por cierre desde la tienda fundada en el barrio donostiarra de Gros en 2019 y que en el año 2023 cambió su ubicación a un local más grande en la calle Matía número 3.

«Queremos darte las gracias por ser parte de nuestra historia, por visitarnos, confiar en nuestro estilo y llenar la tienda de momentos bonitos. Y como toda buena historia merece un gran final, lo celebramos con una liquidación por cierre para que te lleves tus prendas favoritas», ha trasladado a sus clientas, que han lamentado el cierre del local y han escrito mensajes de ánimo a su propietaria.

Ayuda para vaciar 'Punto 23'

Con motivo del cierre cercano, 'Punto 23', ha anunciado «descuentos únicos» en sus prendas tanto de fuera de temporada como de verano. Además de seguir con rebajas disponibles en su página web, piden también ayuda para vaciar la tienda.

«Esta despedida es solo el cierre de una etapa y queremos vivirla contigo a lo grande️», destacan en la publicación. De momento, la tienda se mantendrá abierta de las 10.30 a las 13.30 y de las 16.30 a las 20.00 horas de lunes a viernes y los sábados de 10.30 a 13.30.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»
  2. 2

    Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre de 87 años en la ría de Zumaia
  3. 3 El agradecimiento de una familia donostiarra que deja una reflexión: «Hay que pagar bien a los médicos para conservarlos aquí»
  4. 4

    Sucic, apartado temporalmente de la selección
  5. 5 Los famosos de visita en una localidad de Gipuzkoa: «Qué lugar tan precioso»
  6. 6 El extraño silencio que se hizo en Anoeta en el partido del Sanse ante el Zaragoza
  7. 7

    Helicópteros militares neerlandeses sobrevuelan Gipuzkoa rumbo a León
  8. 8 El aprieto de una reportera durante su retransmisión sobre la ola de calor en Euskadi
  9. 9

    250.000 guipuzcoanos pagarán 41 millones al no ajustarse la subida de precios al IRPF
  10. 10

    Diez bomberos guipuzcoanos viajan a León para ayudar en la extinción de los incendios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El comercio de San Sebastián que se despide con liquidación total: «La vida son etapas y esta está llegando a su fin»

El comercio de San Sebastián que se despide con liquidación total: «La vida son etapas y esta está llegando a su fin»