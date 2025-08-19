Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cierre de la tienda Ternua en el centro de Donostia IG
Gipuzkoa de Moda

Ternua cierra su tienda en San Sebastián tres años después de abrir

La firma textil afronta el cierre en plena reestructuración por el concurso de acreedores

Yasmina Hernández

Martes, 19 de agosto 2025, 08:26

La tienda oficial de Ternua, caracterizada por su ropa de montaña y urbana sostenible, ha cerrado sus puertas en la calle Hernani 27 en el centro de Donostia. El establecimiento que abrió hace tres años se había convertido en un espacio de referencia para quienes buscaban productos de calidad vinculados a la naturaleza y al respeto del medioambiente.

Su espíritu aventurero, acompañado de esfuerzo y pasión por descubrir, es su motivación principal, así como su actitud vinculada a la naturaleza como espacio de inspiración y aprendizaje. Estos valores han guiado a la marca en la creación de productos comprometidos con la sostenibilidad y el respeto al medioambiente.

Tal y como señala la propia la firma textil: «Nos mueve el propósito de contribuir a que siga girando el ciclo de la vida: proteger, crear, avanzar, retornar». Una declaración que refleja la esencia de Ternua y que resume perfectamente su forma de entender la innovación, la producción y la relación con el entorno.

Miras al futuro

Actualmente, la empresa se encuentra en concurso de acreedores, una situación derivada del fuerte impacto que la crisis del consumo global ha tenido en el sector textil. No obstante, lejos de rendirse, la compañía trabaja en distintas vías estratégicas que le permitan dar continuidad a sus marcas y conservar la actividad.

Con el apoyo de sus trabajadores, Ternua Group, busca adaptarse al nuevo contexto, reforzar su posición en el mercado y garantizar la viabilidad futura para seguir ofreciendo productos de alta calidad que reflejen el espíritu aventurero y su pasión por la naturaleza que tanto les caracteriza.

