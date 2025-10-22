Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una imagen del cartel que anuncia el cierre de la tienda de Claire's en el Centro Comercial Gabera de San Sebastián.

La tienda de bisutería que cierra todas sus tiendas de Gipuzkoa

La cadena estadounidense de accesorios para adolescentes está ofreciendo descuentos de hasta el 50% antes de su cierre definitivo

M. S.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:44

Comenta

La cadena estadounidense de accesorios para adolescentes, Claire's, cierra todas sus tiendas en Gipuzkoa. Así lo ha anunciado la propia marca de bisutería en sus establecimientos, en los que ya se están ofreciendo descuentos de hasta el 50% antes de su cierre definitivo.

Collares, pendientes, diademas, maquillaje y juguetes, todo eso era lo que ofrecía la famosa tienda de accesorios, Claire's, creada en 1973 y con sede en Hoffman Estates, en los suburbios de Chicago. La tienda que vivió su máximo apogeo a principios de los años 2000 y por la que pasaron millones de niñas y adolescentes.

La tienda llegó a España en el año 2005, cuando se encontraba en plena expansión de su modelo de negocio. Con accesorios asequibles para adolescentes y preadolescentes en sus tiendas, y con ello, se hizo un hueco en los principales centros comerciales.

Descuentos de hasta el 50% en Claire's

En el año 2012 llegó a gestionar hasta 3.469 tiendas en 37 países y en Gipuzkoa, todavía cuenta con tres tiendas abiertas: una en el centro de San Sebastián, otra en el Centro Comercial Garbera y otra en el Centro Comercial Urbil.

Una imagen del cartel que anuncia el cierre de la tienda en el local de Claire's de Gabera.
Una imagen del cartel que anuncia el cierre de la tienda en el local de Claire's de Gabera.

Aunque la venta de sus pendientes, diademas y pulseras con purpurina empezaron a disminuir con la llegada de la compra online y un modelo de negocio desfasado. En el año 2018 la cadena ya se declaró en bancarrota y en el año 2020, recibió un gran golpe en sus ventas a causa de la pandemia.

Gracias a todo lo anterior, su cierre no ha sido algo repentino. Ahora Claire's ya tiene en sus tiendas carteles anunciando el 50 % de descuento en todas la tiendas. Una última oportunidad para hacerse con sus coloridos artículos antes del cierre definitivo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  2. 2 Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  3. 3

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  4. 4 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  5. 5

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  6. 6 Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore
  7. 7

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  8. 8

    Ya solo falta Astore: Lorpen se salva gracias a sus trabajadores y sobrevive junto a Loreak Mendian y Ternua
  9. 9 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse
  10. 10

    130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La tienda de bisutería que cierra todas sus tiendas de Gipuzkoa

La tienda de bisutería que cierra todas sus tiendas de Gipuzkoa