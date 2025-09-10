La tienda que reabre en el centro comercial Garbera de San Sebastián y que cambia por tercera vez su ubicación

M. S. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:46 Comenta Compartir

La cadena valenciana de perfumería, reabre esta semana en el centro comercial Garbera de San Sebastián y cambiará por tercera vez su ubicación. Además, la tienda de perfumería pasará de tener un local de 250 metros a uno de más de 600 metros.

Y es que esta cadena de perfumerías especializada en la venta de perfumes, cosmética, maquillaje y aseo personal, que nació en Valencia en el año 1987, a día de hoy, cuenta con más de 300 tiendas y más de 2.000 trabajadores.

La tienda abrirá su nuevo y ampliado local en Garbera este viernes y pasará de tener un local de 250 metros a uno de más de 600 metros, fusionando los locales que anteriormente ocupaban las tiendas Inside y Punt Roma. Lo que «permitirá ampliar secciones que antes eran testimoniales como lo son las de parafarmacia, dermo-cosmética, ecológico y cabello», trasladan.

La tercera ubicación de Druni en Garbera

Y es que este será el quinto local de Druni en Gipuzkoa, ya que también cuenta con dos tiendas en el centro de San Sebastián y otras dos tiendas en Irun. Este será el tercer traslado de la perfumería en el centro comercial donostiarra, ya que, primero abrió en el antiguo local que ahora ocupa ahora Primark, después en el local que ha estado abierto hasta hace poco en la parte central de Garbera y ahora en su nueva ubicación apenas unos metros más adelante.

Ampliar El anterior local que ocupaba Druni en Garbera. M. S.

Druni lanzó su tienda online en 2015 y desde entonces se ha posicionado como uno de los 'ecommerce' líderes del mercado en el sector. La tienda dispone de un amplio catálogo de productos y cuenta con marcas de lujo como Dior, Clinique, Estée Lauder y Shiseido.

También pueden encontrarse marcas de dermocosmética como Eucerin, ISDIN y Vichy; marcas populares como NYX Professional Make Up, L'Oréal Paris y Maybelline; y marcas ecológicas como Rituals y Freshly Cosmetics. Así, el local continuará atendiendo de lunes a sábado en Garbera de 10.00 a 22.00 horas.