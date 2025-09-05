La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Viernes, 5 de septiembre 2025

Tras casi una década de historia, la tienda donostiarra de ropa infantil 'Peter&John' ha anunciado su cierre definitivo. Fundada en 2016 con el objetivo de «vestir a los más pequeños reinventando el estilo donostiarra», la marca se convirtió en un referente para las familias que buscaban diseño, calidad y cariño en cada prenda.

En un emotivo comunicado en redes sociales, el equipo de 'Peter&John' expresó su agradecimiento: «Comenzamos esta aventura con mucha ilusión, inspirándonos en la ciudad que tanto amamos. Hoy, después de casi 10 años, hemos decidido cerrar este capítulo de nuestra historia. Gracias a todas las familias que nos habéis acompañado y habéis formado parte de nuestra comunidad».

Los responsables del establecimiento han explicado que ofrecerán «descuentos especiales en sus colecciones» durante las próximas semanas, hasta agotar existencias. 'Peter&John' siempre será parte de quienes lo vivisteis», concluye el comunicado

