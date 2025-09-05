La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales Baja la persiana una conocida tienda de moda infantil donostiarra

Tras casi una década de historia, la tienda donostiarra de ropa infantil 'Peter&John' ha anunciado su cierre definitivo. Fundada en 2016 con el objetivo de «vestir a los más pequeños reinventando el estilo donostiarra», la marca se convirtió en un referente para las familias que buscaban diseño, calidad y cariño en cada prenda.

En un emotivo comunicado en redes sociales, el equipo de 'Peter&John' expresó su agradecimiento: «Comenzamos esta aventura con mucha ilusión, inspirándonos en la ciudad que tanto amamos. Hoy, después de casi 10 años, hemos decidido cerrar este capítulo de nuestra historia. Gracias a todas las familias que nos habéis acompañado y habéis formado parte de nuestra comunidad».

Los responsables del establecimiento han explicado que ofrecerán «descuentos especiales en sus colecciones» durante las próximas semanas, hasta agotar existencias. 'Peter&John' siempre será parte de quienes lo vivisteis», concluye el comunicado

