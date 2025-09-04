La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos La compañía danesa de muebles y decoración busca rivalizar con Ikea en el sector del hogar

J.M. Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:44 Comenta Compartir

JYSK, la cadena de muebles y accesorios danesa que busca rivalizar con IKEA en el sector del hogar, ha abierto una nueva tienda en Euskadi. El nuevo espacio, inaugurado este jueves en la localidad vizcaína de Berango, constituye el sexto establecimiento de la firma en territorio vasco y el número 171 en el Estado.

Con motivo de la apertura, desde la marca han lanzado una campaña de promoción con ofertas y descuentos de hasta el 75% por tiempo limitado. «Desde hoy, y hasta el próximo 10 de septiembre, JYSK Berango ofrece grandes descuentos de hasta un 75% en más de 2.000 artículos. Además, los clientes que realicen compras el día de la inauguración, se llevarán regalos exclusivos», han señalado desde la compañía.

Entre los productos rebajados destacan muebles de salón, colchones o muebles de oficina, con rebajas que alcanzan el 70% de descuento en algunos de los artículos.

«En cada una de nuestras tiendas, los clientes pueden disfrutar de una experiencia única e inspiradora mientras se sumergen en la estética nórdica que nos caracteriza. Con esta nueva tienda en Berango, estamos seguros de que nuestros clientes tendrán más oportunidades para descubrir la mejor relación calidad -precio de nuestros productos, y las últimas tendencias de exterior e interior que ofrece JYSK, y transformar así cualquier hogar y jardín en el espacio ideal», ha afirmado Carlos Haba, director de JYSK en España y Portugal, sobre el nuevo establecimiento de la marca en situada en Keskena Kalea, 2 en Berango.

Temas

Berango

Decoración