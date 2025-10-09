Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad

M. S. Jueves, 9 de octubre 2025, 07:18 Comenta Compartir

Zapatillas de piel, Gore-Tex, además de botas para la nieve y sandalias para verano. Todo ello era lo que podía encontrarse en 'Calzados Cintia', la zapatería ubicada en la esquina de la Avenida Madrid 1, de San Sebastián, que ha cerrado por jubilación tras 65 años de actividad.

Y es que el local ha llamado la atención de varios vecinos del barrio de Amara al encontrarse completamente vacío en su interior. Un comercio con 65 años de historia que era regentado por Mª Ángeles Solera, la segunda generación en encargarse del comercio.

«Llevamos desde los años 60 en la Avenida Madrid», explicaba su encargada hace apenas un par de años. «El local lo abrieron mis suegros y luego, cuando se jubilaron, ya me incorporé. De eso hace 25 años», contaba entonces su encargada.

Zapatillas que han vestido a dos generaciones en San Sebastián

'Calzados Cintia' ha vestido a dos generaciones del barrio donostiarra, con su gran oferta de zapatos cómodos de fabricantes nacionales, además de contar con complementos para hombre como billeteras y cinturones de piel que proporcionaban a «una clientela muy fija y muy leal».

Ampliar Una imagen del local cuando todavía se encontraba abierto.

«Los clientes son de toda la vida, por lo que sabemos qué marca lleva y que tal le va cada tipo de calzado», relataba su encargada. «El trato se hace muy cercano después de tantos años», contaba la encargada de este local del barrio de Amara, que pierde uno de los comercios locales más emblemáticos de la zona.