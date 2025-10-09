Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gipuzkoa de Moda

Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad

El local, ubicado en la Avenida Madrid 1, ha llamado la atención de los vecinos del barrio de Amara al encontrarse vacío

M. S.

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:18

Comenta

Zapatillas de piel, Gore-Tex, además de botas para la nieve y sandalias para verano. Todo ello era lo que podía encontrarse en 'Calzados Cintia', la zapatería ubicada en la esquina de la Avenida Madrid 1, de San Sebastián, que ha cerrado por jubilación tras 65 años de actividad.

Y es que el local ha llamado la atención de varios vecinos del barrio de Amara al encontrarse completamente vacío en su interior. Un comercio con 65 años de historia que era regentado por Mª Ángeles Solera, la segunda generación en encargarse del comercio.

«Llevamos desde los años 60 en la Avenida Madrid», explicaba su encargada hace apenas un par de años. «El local lo abrieron mis suegros y luego, cuando se jubilaron, ya me incorporé. De eso hace 25 años», contaba entonces su encargada.

Zapatillas que han vestido a dos generaciones en San Sebastián

'Calzados Cintia' ha vestido a dos generaciones del barrio donostiarra, con su gran oferta de zapatos cómodos de fabricantes nacionales, además de contar con complementos para hombre como billeteras y cinturones de piel que proporcionaban a «una clientela muy fija y muy leal».

Una imagen del local cuando todavía se encontraba abierto.

«Los clientes son de toda la vida, por lo que sabemos qué marca lleva y que tal le va cada tipo de calzado», relataba su encargada. «El trato se hace muy cercano después de tantos años», contaba la encargada de este local del barrio de Amara, que pierde uno de los comercios locales más emblemáticos de la zona.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  2. 2 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  3. 3 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  4. 4 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  5. 5 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  6. 6 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta
  7. 7 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  8. 8 Eva González: el paseo y el beso que desatan los rumores de noviazgo
  9. 9 La administración de lotería que ha facturado 60 millones de euros anuales solamente por el nombre del pueblo en el que se ubica
  10. 10

    La Ertzaintza ha recibido ya diecisiete denuncias de familias por el campamento de Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad

Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad