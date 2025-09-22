La zapatería irundarra en liquidación tras 30 años de negocio Desde la asociación de comerciantes Mugan han querido expresar su agradecimiento por «tantos años de trabajo, ilusión y compromiso con el comercio local de Irun»

La zapatería Paula se ubica en la calle Luis Mariano 18, en Irun.

La zapatería Paula, ubicada en el número 18 de la calle Luis Mariano de Irun, ha anunciado el cese de su actividad y la liquidación de su negocio tras cerca de 30 años dedicados al calzado y los complementos.

Este pequeño comercio, reconocido por su cuidada selección de primeras marcas y un estilo cercano, ha formado parte del paisaje comercial de la ciudad de Irun siendo durante décadas un punto de referencia para quienes buscaban calidad, moda y confianza.

Con este cierre, se pone fin a una etapa marcada por la dedicación y el compromiso con la clientela, en la que Paula no solo vendió zapatos, sino que también transmitió cercanía y atención personalizada.

«Trabajo, ilusión y compromiso»

Desde la asociación de comerciantes Mugan han querido expresar su agradecimiento por «tantos años de trabajo, ilusión y compromiso con el comercio local de Irun».

El anuncio de la liquidación marca el inicio de la última oportunidad para que clientes y vecinos se acerquen a despedirse de una tienda que, durante casi tres décadas, supo combinar estilo y profesionalidad.