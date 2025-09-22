Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones por un accidente en la GI-20 en Donostia, sentido Bilbao
La zapatería Paula se ubica en la calle Luis Mariano 18, en Irun.

La zapatería irundarra en liquidación tras 30 años de negocio

Desde la asociación de comerciantes Mugan han querido expresar su agradecimiento por «tantos años de trabajo, ilusión y compromiso con el comercio local de Irun»

L. G.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:24

La zapatería Paula, ubicada en el número 18 de la calle Luis Mariano de Irun, ha anunciado el cese de su actividad y la liquidación de su negocio tras cerca de 30 años dedicados al calzado y los complementos.

Este pequeño comercio, reconocido por su cuidada selección de primeras marcas y un estilo cercano, ha formado parte del paisaje comercial de la ciudad de Irun siendo durante décadas un punto de referencia para quienes buscaban calidad, moda y confianza.

Con este cierre, se pone fin a una etapa marcada por la dedicación y el compromiso con la clientela, en la que Paula no solo vendió zapatos, sino que también transmitió cercanía y atención personalizada.

«Trabajo, ilusión y compromiso»

Desde la asociación de comerciantes Mugan han querido expresar su agradecimiento por «tantos años de trabajo, ilusión y compromiso con el comercio local de Irun».

El anuncio de la liquidación marca el inicio de la última oportunidad para que clientes y vecinos se acerquen a despedirse de una tienda que, durante casi tres décadas, supo combinar estilo y profesionalidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  3. 3 Zinemaldia 2025: Angelina Jolie, llegada estrella de hoy domingo a San Sebastián
  4. 4

    Una caída de postes sobre la vía corta 9 horas la circulación de trenes entre Tolosa y Villabona
  5. 5 Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
  6. 6

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  7. 7

    Nace en Zuia el parque de setas y hongos Gorbeialdea, «el más grande de Euskadi»
  8. 8 El bonito gesto de Angelina Jolie con los fans de San Sebastián en el Zinemaldia
  9. 9

    «CAF hace trenes, no bombas. Se están mezclando cosas que no se deben mezclar»
  10. 10 Alzhéimer: ni es genético ni solo afecta a la pérdida de memoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La zapatería irundarra en liquidación tras 30 años de negocio

La zapatería irundarra en liquidación tras 30 años de negocio