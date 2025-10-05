Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Caso de Bernedo

Udalekus: la fina línea entre educar y adoctrinar

El caso de Bernedo, que acumula ya doce denuncias, pone en entredicho el control en estos espacios lúdicos privadosy la protección de los menores

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:37

Comenta

Cada verano, durante semanas y las 24 horas del día, miles de menores que acuden a los campamentos juegan, aprenden, pero también escuchan e imitan. ... El caso destapado en Bernedo, que acumula ya doce denuncias –una por una supuesta agresión sexual y las otras por presuntos delitos contra la libertad sexual, exhibicionismo y coacciones–, ha causado un gran impacto en la sociedad vasca pero también saca a relucir varias reflexiones que debaten en estas páginas los expertos Maite Garaigordobil, doctora en Psicología y catedrática de Evaluación y Diagnóstico Psicológicos de la UPV; José Luis García, psicólogo clínico y sexólogo desde hace 40 años; y Javier Gómez-Zapiain, doctor en Psicología y exprofesor de Psicología de la Sexualidad de la Universidad del País Vasco.

