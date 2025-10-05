Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mural en uno de las paredes de la antiguas escuelas de Bernedo, donde se celebran los udalelekus de la asociación Sarrea. Igor Aizpuru
Polémica por los udalekus

«Cualquier actividad que cruce el respeto a la intimidad es inadecuada»

Los expertos defienden que unas colonias pueden ser un buen espacio para trabajar el respeto a la diversidad, pero siempre «desde la voluntariedad y con monitores formados»

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

San Sebastián

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:37

Comenta

¿Un campamento de verano es un espacio idóneo para realizar actividades como un taller de educación sexual? La respuesta no es un sí o ... no, a juicio de los expertos. Son partidarios de hablar sobre sexualidad, pero no a cualquier precio. «Hay que hablar con los niños de ello, lo vengo diciendo desde hace muchísimos años, porque a ellos les interesa el sexo. Pero la intervención tiene que ser científica, profesional y adaptada a su capacidad de comprensión, a su capacidad intelectual, a su desarrollo. Sí creo que es un error ocultar, pero una cosa es hablar, informar, dar conocimientos y otra muy distinta es manipular, adoctrinar».

