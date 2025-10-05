«Cualquier actividad que cruce el respeto a la intimidad es inadecuada»

¿Un campamento de verano es un espacio idóneo para realizar actividades como un taller de educación sexual? La respuesta no es un sí o ... no, a juicio de los expertos. Son partidarios de hablar sobre sexualidad, pero no a cualquier precio. «Hay que hablar con los niños de ello, lo vengo diciendo desde hace muchísimos años, porque a ellos les interesa el sexo. Pero la intervención tiene que ser científica, profesional y adaptada a su capacidad de comprensión, a su capacidad intelectual, a su desarrollo. Sí creo que es un error ocultar, pero una cosa es hablar, informar, dar conocimientos y otra muy distinta es manipular, adoctrinar».

Sobre la idoneidad de abordar este tipo de cuestiones en un udaleku, Garaigordobil expone que «un campamento no es un aula formal, pero puede ser un buen espacio para trabajar temas de emociones, relaciones, respeto a la intimidad y diversidad», pero «siempre desde la voluntariedad, con monitores bien formados y garantizando que el contenido sea adecuado a la edad y acompañado por las familias». Sin embargo, «lo que no es apropiado es plantear actividades que vulneren la intimidad, generen incomodidad o expongan innecesariamente a los menores. Las actividades que impliquen la exposición forzada o que crucen la línea del respeto a la intimidad y la libertad sexual de los menores son inadecuadas, independientemente de la 'filosofía educativa' como la 'normalización corporal' que defiende la asociación Sarrea».

En este sentido, García añade que «hay que ser muy cuidadosos porque cualquier fracaso o cualquier experiencia negativa en este tema sexual tiene unas implicaciones enormes. Respetemos la evolución de los niños. Por tanto, a los educadores, a los monitores, yo les pediría que fueran muy respetuosos, muy cautos y que sus criterios, sus metodologías, se ajustaran a la ciencia, a los hechos científicos y no a ideologías. Yo he trabajado mucho en sexualidad y reconozco que cualquier cosa que se haga con los niños deben saberla los padres».

Y de nuevo, citan a los monitores y monitoras como «referentes que deben garantizar que se respeten los límites personales, se cuide la intimidad y se refuercen valores de respeto y autocuidado». En síntesis, «los udalekus no son espacios para cualquier actividad», recalca Garaigordobil. «La educación sexual puede abordarse, con profesionales especializados, si está adaptada a la edad y enfocada en el respeto y la convivencia, pero nunca con dinámicas que vulneren la intimidad de los menores». Gómez-Zapiain alerta de que «es necesario proteger con extraordinaria sensibilidad el espacio de intimidad de los menores, que están construyendo su propia biografía y no se puede irrumpir en ella a manotazos desde el exterior».

Casos «inaceptables»

Uno de los últimos testimonios denunciados en la Ertzaintza asegura que dos educadores mantuvieron relaciones sexuales a la vista de alguno de los menores. Este experto señala que «el hecho de que los chicos y chicas del campamento hayan podido ver a adultos mantener relaciones sexuales puede haber ocurrido bien por negligencia (despreocupación) de los adultos, bien por intencionalidad (como parte del activismo). Cualquiera de los dos casos son inaceptables, la responsabilidad es evidente».

Por otro lado, Garaigordobil se muestra sorprendida por el hecho de que «los padres se alarmen porque sus hijos e hijas vean cuerpos desnudos en el udaleku, y no se preocupen por lo que ven en internet, que está educando negativamente su sexualidad. Deberían preocuparse por las experiencias sexuales que sus hijos e hijas tienen en internet, y además de controlar e inhibir la exposición a contenidos nocivos, llevar a cabo una educación sexual desde la familia, sin delegar esta educación solo en la escuela».