Tres restaurantes guipuzcoanos se suman a la Guía Michelin en septiembre

En su actualización de septiembre, la publicación gastronómica más influyente ha incorporado tres nuevos establecimientos en Gipuzkoa

L. G.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 09:22

La Guía Michelin ha vuelto a poner el foco en Euskadi. En su actualización de septiembre, la publicación gastronómica más influyente ha incorporado 25 nuevos establecimientos en España, entre ellos cuatro en el País Vasco. Gipuzkoa suma tres nuevos reconocimientos: dos en San Sebastián, Itzuli y Bruno Oteiza y uno en Villabona, Hika. A ellos se une El Puntido, en Páganos (Álava).

Itzuli: tradición y emoción en lo alto de Igeldo

Ubicado en el hotel boutique Luze San Sebastián, en lo alto del monte Igueldo, Itzuli es el nuevo proyecto del chef Íñigo Lavado, acompañado por su familia. Su propuesta se articula en dos menús: el Luis Irizar, homenaje a su maestro, y el Cocina de Emociones, más personal y contemporáneo. La sala, dirigida por Arantxa Martínez, y la bodega, a cargo de su hijo Julen, completan una experiencia con vistas al mar.

Bruno Oteiza: un 'speakeasy' gastronómico en Donostia

En el sótano del Gatxupa, en San Sebastián, se esconde el espacio más personal del chef Bruno Oteiza. El ambiente moderno y la cocina abierta refuerzan la experiencia, basada en la fusión de la cocina vasca contemporánea con la mexicana.

Su menú degustación se complementa con Amakase, un guiño al 'omakase' japonés y a la cocina de las madres vascas.

Hika: la bodega con alma de caserío en Villabona

En Villabona, rodeado de viñedos de txakoli, se encuentra Hika, proyecto del chef Roberto Ruiz, inseparable de su txapela. Su cocina apuesta por la tradición vasca, con especialidades como las Alubias de Tolosa, los txipirones rellenos en su tinta estilo José Juan Castillo o el txangurro a la donostiarra.

Los aperitivos se elaboran con productos de su propio huerto y los guisos se cocinan en una económica de leña y carbón, reforzando el vínculo con la cocina de siempre.

En el mes de agosto también incluyeron un restaurante de San Sebastián, Artean Barra Abierta. «Si andas por la capital del pintxo y buscas algo diferente, tienes que acercarte a conocer este restaurante, pues rápidamente se ha hecho un nombre en el barrio de Gros y ejemplifica, a la perfección, ese progresivo enriquecimiento de la cocina vasca con sabores de otras latitudes», señala Michelin en el artículo dedicado a los nuevos establecimientos seleccionados por sus inspectores.

