Arroz seco en paella con pluma ibérica «Carrasco» de Artean Barra Abierta. DE LA HERA

El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»

Artean Barra Abierta se ha colado entre las novedades de agosto recomendadas por la Guía Michelin

J.M.

Jueves, 28 de agosto 2025, 15:05

El restaurante Artean Barra Abierta de San Sebastián acaba de ser incluido por la Guía Michelín en su lista de recomendaciones tras la última actualización de la prestigiosa organización publicada este pasado 27 de agosto.

Un total de veinte bares y restaurantes distribuidos por diferentes puntos de la geografía estatal que se cuelan entre las novedades del mes de agosto y que recoge el trabajo de Artean Barra Abierta, proyecto de Anali Paytan y Germán Berrocal en el barrio donostiarra de Gros.

«Si andas por la capital del pintxo y buscas algo diferente, tienes que acercarte a conocer este restaurante, pues rápidamente se ha hecho un nombre en el barrio de Gros y ejemplifica, a la perfección, ese progresivo enriquecimiento de la cocina vasca con sabores de otras latitudes», señala Michelin en el artículo dedicado a los nuevos establecimientos seleccionados por sus inspectores.

«Allí, en un pequeño local que anteriormente funcionó como coctelería, el tándem de chefs peruanos formado por Anali Paytan y Germán Berrocal (ambos han pasado por casas de renombre) ha conseguido, según sus propias palabras, crear un espacio cercano y sumamente personal, pues todo gira en torno a una barra abierta, con 12 cómodos taburetes, donde conectan de manera continua y directa con sus comensales», detallan.

Además, en su recomendación, los inspectores de la Guía Michelín destacan algunos «platos imprescindibles» como la gilda de vieira, el carabinero a la brasa, las pochas en salsa verde o el solomillo braseado con puré Robuchon. Con la cocina de temporada como bandera, Artean Barra Abierta cuenta con opción de carta y un menú degustación de 90 euros en la que la gran mayoría de los pases varía en función de la época del año.

Tras publicarse el listado de las recomendaciones de agosto de la Guía Michelin, los responsables del establecimiento donostiarra han querido agradecer este reconocimiento en un post emitido en redes sociales.

«Nos acaban de incluir en Recomendados de la Guía Michelin 2025 @michelinguide. Gracias a la @michelinguide por reconocer nuestro trabajo. Gracias a nuestros queridos clientes que repiten, nos recomiendan y a los que nos dan la oportunidad de conoceros por primera vez. Gracias a todos los integrantes del equipo, por aportar lo mejor que sabemos hacer. Gracias a nuestros proveedores por ofrecernos lo mejor de vuestros productos», han señalado.

