Imagen de la primera sesión del juicio. Lobo Altuna

Hasta tres peritos aseguran que la niña presenta «síntomas que pueden confirmar una alteración vascular»

La bebé tiene una «veintena de patologías» de las que «sólo tres son compatibles con el síndrome del niño zarandeado»

Martin Ruiz Egaña

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:03

Tres peritos que han comparecido este miércoles en la tercera sesión del juicio a los padres que presuntamente zarandearon a su hija de tan solo ... dos meses aseguran que la niña «presenta síntomas que pueden confirmar una alteración vascular». Es decir, que «las lesiones previas y posteriores al presunto zarandeo son compatibles con una patología genética». Sin embargo, el cuarto médico forense que ha intervenido en la sesión, perteneciente al Instituto Vasco de Medicina Legal ha mantenido que «no existen informes de los diagnósticos presentados» y que «el estudio del Hospital Donostia ya descartó una anomalía genética». Concretamente, los peritos señalan «una afectación en el cromosoma 22» de la pequeña.

