Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juicio a los padres de un bebé en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Lobo Altuna

Juicio en la Audiencia Provincial

La niña llegó «en estado muy grave» al Hospital Donostia, donde «no se le detectaron enfermedades genéticas»

Los médicos que trataron al bebé en el centro donostiarra relacionan los síntomas con el síndrome del niño zarandeado, pero no lo confirman

Martin Ruiz Egaña

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:27

La niña de apenas dos meses llegó «en estado muy grave» al Hospital Donostia tras estar ingresada durante cerca de una semana en la Policlínica ... por «una posible infección de orina». Ya en el centro hospitalario donostiarra, entró en «estatus convulsivo» y fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica. Allí se le realizaron pruebas analíticas que «descartaron una enfermedad genética y no se encontraron genes alterados». No obstante, se localizaron «síntomas compatibles con el síndrome del niño zarandeado», aunque no se confirmó la causa. Este es el diagnóstico de los médicos que trataron al bebé de dos meses presuntamente zarandeado por alguno de sus progenitores, que se enfrentan a siete años y siete meses de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  2. 2 Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  3. 3

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  4. 4

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  5. 5 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  6. 6 Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi»
  7. 7

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  8. 8

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  9. 9 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones
  10. 10 La fiesta se impone a la tensión en el Alarde de Hondarribia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La niña llegó «en estado muy grave» al Hospital Donostia, donde «no se le detectaron enfermedades genéticas»

La niña llegó «en estado muy grave» al Hospital Donostia, donde «no se le detectaron enfermedades genéticas»