Primera sesión del juicio que se prolongará hasta este jueves. LOBO ALTUNA

Los acusados por intento de asesinato de su bebé niegan los zarandeos y apuntan hacia «una enfermedad genética»

Aseguran que la niña era «muy deseada» y que varios médicos han confirmado «sintomatología de un posible virus»

Martin Ruiz

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:56

Los progenitores acusados de intento de asesinato de su bebé de tan solo dos meses por el conocido síndrome del niño zarandeado han negado este ... lunes las acusaciones vertidas por la Fiscalía. Ambos han declarado en la primera sesión del juicio que se celebrará hasta este jueves en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, lo que ha supuesto la reapertura de la actividad judicial. Los dos procesados, que se enfrentan a una condena de siete años y siete meses, niegan «rotundamente» haber realizado «algo que pudiera causarle una lesión» a la niña, que entre otras afecciones se le diagnosticó estatus epiléptico, varios hematomas en la cabeza, hemorragias retinianas en los ojos e hipertensión intracraneal.

