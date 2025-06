Tolosa se prepara para su primer abordaje pirata al estilo donostiarra

Natalia Vázquez San Sebastián Lunes, 16 de junio 2025, 14:15 Comenta Compartir

Las fiestas de San Juan 2025 de Tolosa que se celebrarán entre los días 20 al 24 de junio traen este año una gran novedad para el día de las cuadrillas: en lugar de realizar los habituales juegos, estos grupos de amigos han decidido organizar un abordaje pirata similar al que se organiza durante la Semana Grande de San Sebastián.

La bajada de balsas será el día 21 de junio a las 11:00 de la mañana en el río Oria, terminando esta actividad en el embarcadero del Tinglado para dar lugar al chupinazo del día de las cuadrillas en este mismo sitio, en vez de en la Plaza Nueva. En la cuenta de Instagram @tolosakokuadrilaeguna se establecen las bases de este nuevo evento cuya finalidad es que los grupos que hayan sido nominados en la misma construyan su propia «txalupa» para el abordaje.

Cada miembro de estas cuadrillas ha recibido información más detallada sobre instrucciones a seguir para este gran día, como por ejemplo, tener que hacer la balsa con material biodegradable y con un máximo de 4 personas dentro de ella. También anuncian varios premios para los ganadores con el mejor disfraz o la 'txalupa' más original. No cabe duda que estamos ante una actividad que recuerda mucho al abordaje pirata de la Aste Nagusia de Donostia.

El abordaje, una tradición donostiarra

La Semana Grande donostiarra se caracteriza, entre otras cosas, por su actividad 'Abordatzea', organizada por la entidad Donostiako Piratak. Se trata del acto pirata más conocido en la que sus participantes, organizados en embarcaciones caseras, salen al mar y 'toman' la bahía de La Concha utilizándola para la fiesta y el disfrute.

Esta costumbre donostiarra iniciada el día 11 de agosto de 2003 ha tenido una gran evolución en los últimos años. De primeras no iba a ser más que un acto que tenía como finalidad reclamar el uso libre y comunitario del espacio público para «poder celebrar las fiestas en libertad». Con esta premisa, se juntaron en el muelle donostiarra las 'gazte asambladas' y las comisiones de fiestas de varios barrios, bares y cuadrillas de la Parte Vieja. No se lo pensaron dos veces y desplegaron las velas para abordar por primera vez la bahía de San Sebastián.

Hoy en día este acto no sería más que una excusa para juntar a toda la cuadrilla y festejar la Aste Nagusia de San Sebastián por todo lo alto. Tanto es así que con el paso del tiempo se han ido implantando medidas para que no haya que lamentar ningún tipo de imprevisto. Por ejemplo, exigen a los 'piratas' saber nadar y tener más de 16 años, además de tener la obligación de recoger toda la basura generada y todos los materiales que no se hayan usado. Prohíben expresamente saltar al agua durante el abordaje.

La última edición tuvo lugar el 12 de agosto del año pasado. Más de 1.500 personas se lanzaron a lo que ya es un clásico en San Sebastián. Se espera que en estas fiestas también se celebre, donde esta vez tomaremos el relevo de las fiestas de San Juan de Tolosa en su primer año de abordaje.