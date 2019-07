¿Cómo y por qué se forman las galernas? 01:53 Vídeo explicativo de cómo se genera una galerna. Gipuzkoa es el territorio que más sufre las consecuencias del fenómeno meteorológico que conocemos como galerna y que se da entre los meses de mayo a octubre AINHOA MÚGICA Martes, 23 julio 2019, 16:39

Los guipuzcoanos estamos más que acostumbrados a interrumpir una jornada de playa en verano debido al brusco cambio de tiempo que se produce en pocos minutos. Un fuerte descenso de la temperatura y fuertes rachas de viento repentino nos hacen presagiar la llegada de la galerna. No así los turistas que nos visitan durante el verano y que se ven sorprendidos por este fenomeno meteorológico anómalo. La galerna es un sello de identidad del mar cantábrico por su excepcionalidad ya que es un fenómeno meteorológico único en el mundo que sólo afecta a nuestra costa, especialmente en San Sebastián y resto de Gipuzkoa, y que no se rige por los parámetros atmosféricos normales.

La galerna se genera en la costa asturiana a la altura de Avilés. Para que esta se genere deben darse condiciones atmosféricas concretas y que el mar se encuentre a una determinada temperatura. Por un lado, se produce un choque de dos masas de aire en la cadena montañosa del litoral asturiano: una cálida procedente de la meseta y otra fría y húmeda procedente del mar. Pero el factor determinante para la generación de la galerna es «el surgimiento de aguas profundas muy frías desde el cañón submarino de Áviles. Una pared vertical de 4.000 metros de profundidad que se encuentra a 7 millas náuticas – 11 kilómetros- en línea recta desde la localidad de Avilés», señala Isabel Lete, investigadora que lleva una década estudiando galernas.

«El agua fría que surge de las profundidades marinas no se mezcla con la caliente que se encuentra en la superficie y su evaporación es muy rápida y acelerada. Esto sumado a las condiciones atmosféricas de inversión térmica es lo que forma las galernas», explica Lete. «Las condiciones atmosféricas son el motor para que se forme una galerna pero la evaporación muy fuerte del agua fría es la gasolina que necesita para generarse» sintetiza esta navegante zumaiarra.

Tras producirse esta fuerte reacción energética se forma un temporal de fuertes rachas de viento que se desplaza por la línea de la costa cantábrica de oeste hacia el este, hasta que llega a Gipuzkoa.

«La diferencia entre una galerna y un frente frío es que aunque las condiciones atmosféricas de inversión térmica sean las mismas, no existe una brusca evaporación de agua fría. Además, el viento de una borrasca que no está asociado a una galerna genera un viento que sopla de este a oeste, que es lo habitual, lo geostrófico debido a la rotación de la tierra. Por eso se dice que la galerna no se ajusta a los parámetros atmosféricos», explica esta investigadora científica acostumbrada a recorrer el mar Cantábrico estudiando el fenómeno de las galernas.

Isabel Lete a borde de su velero con el que recorre el mar Cantábrico estudiando el fenómeno de las galernas / Usoz

Gipuzkoa, territorio de galernas

Gipuzkoa, y su capital San Sebastián, es el territorio más afectado por este fenómeno meteorológico anómalo que de media ocurre cinco veces al año entre los meses de mayo a octubre. A medida que la galerna va recorriendo la costa cantábrica se acelera su desplazamiento y se intensifica la intensidad del viento. La galerna coge fuerza a partir de Laredo y tarda dos horas en llegar desde esta localidad hasta Donostia para terminar desapareciendo al llegar a Hendaia. Por eso, al entrar en Gipuzkoa las galernas siempre incrementan su energía. «A partir de Getaria, es la hecatombe», explica la científica. Cuando la borrasca toca tierra, se produce un descenso brusco de la temperatura de entre doce y quince grados en veinte minutos. El cielo se cubre con una intensa bruma, dejando rachas de viento de entre 80 km/h a 160km/h. Además, se pueden producir intensas lluvias y tormentas. En la mar se genera una fuerte marejada e incluso se pueden llegar a formar olas de hasta seis metros de altura. De hecho, si la galerna nos sorprende en el mar, los expertos recomiendan alejarse de la costa hasta 20 millas mar adentro.

La galerna del cantábrico es única

Tal y como explica la investigadora, la galerna del cantábrico es única. En su dilatada experiencia estudiando este fenómeno ha «intentado descubrir una fórmula o algoritmo que lo explique», pero no ha podido. Solo en la costa de California y en la Sudáfrica ocurre un fenómeno meteorológico similar a la galerna que conocemos en Gipuzkoa, aunque tiene sus diferencias. En ambos casos se produce un fenómeno ageostrófico, es decir, que el viento no tiene un desplazamiento normal que sería de este a oeste. En la costa americana el viento se general de sur a norte. En cambio en Sudáfrica se genera de oeste hacia el este, desde cabo de Buena Esperanza hacia Port Elizabeth, pero sin que se produzca evaporación de aguas muy frías.