Los primeros 50 ejemplares de atún rojo ya están en las dos jaulas de la granja marina de engorde de Getaria

La granja marina experimental de engorde de atún rojo instalada en Getaria por la empresa Itsas Balfegó, una compañía creada por la empresa catalana Balfegó ... y el centro de investigación AZTI, ya alberga a 50 túnidos capturados a mediados de julio entre Getaria y Hondarribia, a unas tres horas al norte hacia la costa francesa. Son alimentados en dos grandes jaulas de 50 metros de diámetro sumergibles en el mar y que se instalaron la primavera del año pasado a unas 3,688 millas náuticas del puerto de Getaria, con un presupuesto de 2,1 millones de euros.

El viceconsejero de Pesca y Acuicultura del departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Leandro Azkue, ha destacado este jueves que cada uno de los atunes de la granja marina pesa aproximadamente 70-80 kilos, «permitidos por la experiencia piloto autorizada por Bruselas».

Azkue ha informado de que, dentro del proyecto Itsasbalfegó, «estos atunes se alimentarán hasta finales de ese mes con sardinas y verdeles congelados y serán sacrificados a finales de octubre. Obtendremos entonces los resultados finales de esta experiencia. Ello en cuanto al porcentaje de engrase respecto su peso original, la calidad de esa grasa, su rendimiento económico en el mercado y la viabilidad económica de esta actividad para, en su caso, solicitar autorización para llevar un pre escalado comercial el año que viene, pasando de 50 atunes a una experiencia con entre 500 y 1.000 atunes».

Una actividad habitual en otras latitudes

La actividad de engorde de atún rojo es habitual en otras latitudes, pero no en el Cantábrico, donde ha prevalecido el arte del cebo vivo, que trae consigo inconvenientes como la necesidad de subir los ejemplares a bordo con un gancho que daña su musculatura. Hasta ahora, la cría de atunes rojos capturados vivos en España solo se veía factible en el mar Mediterráneo, donde se sitúan la mayoría de estas instalaciones

Las severas condiciones del Cantábrico, poco favorables al desarrollo de la acuicultura, obligaron a los autores del proyecto a idear una novedosa solución para capear posibles temporales. Para sortear la acción del oleaje, las jaulas, a las que se les ha colocado una cubierta, pueden sumergirse unos 50 centímetros, lo suficiente para que sus ocupantes queden protegidos de las turbulencias de la superficie. La inmersión se lleva a cabo introduciendo agua de mar dentro del flotador que rodea el perímetro de cada jaula. Cuando lo peor ha pasado, se introduce aire en el flotador para que la instalación ascienda.