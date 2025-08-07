Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista de una de las jaulas de la granja marina de atún rojo instalada en Getaria. Itsasbalfegó

Los primeros 50 ejemplares de atún rojo ya están en las dos jaulas de la granja marina de engorde de Getaria

Los túnidos serán alimentados hasta finales de octubre con sardinas y verdeles congelados y se sacrificarán a finales de ese mes

A. Iparraguirre

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:09

La granja marina experimental de engorde de atún rojo instalada en Getaria por la empresa Itsas Balfegó, una compañía creada por la empresa catalana Balfegó ... y el centro de investigación AZTI, ya alberga a 50 túnidos capturados a mediados de julio entre Getaria y Hondarribia, a unas tres horas al norte hacia la costa francesa. Son alimentados en dos grandes jaulas de 50 metros de diámetro sumergibles en el mar y que se instalaron la primavera del año pasado a unas 3,688 millas náuticas del puerto de Getaria, con un presupuesto de 2,1 millones de euros.

