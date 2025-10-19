Pasa a disposición judicial el presunto autor del homicidio de Zarautz

El hombre detenido por su presunta implicación en la muerte de Y.A.U., la mujer de 53 años que residía en Zarautz,ha pasado ... este domingo a disposición judicial. La Ertzaintza le ha trasladado al Juzgado de Guardia de Azpeitia, según ha confirmado el Departamento de Seguridad, y tendrá que declarar ante el juez y dar su versión de los hechos. Tras escuchar su testimonio el magistrado será quien determine si ingresa en privisión provisional.

E.P., el principal sospechoso, tiene antecedentes por actos de violencia de género, según confirmaron ayer a DV fuentes próximas al caso. De hecho, cuenta con una orden de alejamiento. Una medida que estaría protegiendo a una pareja anterior, no a la última víctima.

El arrestado, de 47 años, fue detenido el pasado miércoles por la noche después de que él mismo alertara a la Ertzaintza de la presencia del cuerpo sin vida de la víctima en el domicilio de la calle Indamendi. En el transcurso de las pesquisas llevadas a cabo por la Ertzaintza, los agentes pudieron determinar que la víctima mantenía con el agresor una relación esporádica, viéndose con frecuencia en esta última etapa. Inicialmente, el caso no se encuadró en la violencia de género, pero la Ertzaintza rectificó posteriormente y dijo que sí se trata de un «hecho en el ámbito de la violencia de género», al constatar que entre el presunto autor y la víctima existía o había existido una relación sentimental.

Ayer, familiares y allegados de la víctima dieron su último adiós a Y.A.U. en un funeral celebrado en la iglesia parroquial Santa María La Real de Zarautz.

Tal y como adelantó DV, según los primeros resultados de la investigación la mujer habría muerto por asfixia y lo habría hecho horas antes de que el propio sospechoso diese el aviso. Durante la primera fase de la investigación, los agentes de la Ertzaintza desplazados al lugar de los hechos en el marco de las pesquisas, preguntaron a los vecinos del inmueble si habían escuchado algo inusual el martes por la noche, un día antes de descubrirse el cadáver.

El viernes, el detenido regresó al piso acompañado por agentes de la Ertzaintza para realizar la reconstrucción de los hechos. El dispositivo comenzó en torno a las 12.50 y se prolongó durante casi cinco horas. Al concluir, el hombre, cubierto con una manta roja, fue trasladado nuevamente a dependencias policiales tras la diligencia. Allí ha permanecido hasta primera hora de este domingo cuando ha sido puesto a disposición judicial.