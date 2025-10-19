Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Ertzaintza trasladan al presunto homicida al Juzgado de Azpeitia.

Agentes de la Ertzaintza trasladan al presunto homicida al Juzgado de Azpeitia.

Pasa a disposición judicial el presunto autor del homicidio de Zarautz

El arrestado, de 47 años, ha sido puesto esta mañana a disposición judicial en el Juzgado de Guardia de Azpeitia y ahora será el juez quien determine si ingresa en prisión provisional

Beatriz Campuzano
Miguel Ángel Mata

Beatriz Campuzano y Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Domingo, 19 de octubre 2025, 11:04

El hombre detenido por su presunta implicación en la muerte de Y.A.U., la mujer de 53 años que residía en Zarautz,ha pasado ... este domingo a disposición judicial. La Ertzaintza le ha trasladado al Juzgado de Guardia de Azpeitia, según ha confirmado el Departamento de Seguridad, y tendrá que declarar ante el juez y dar su versión de los hechos. Tras escuchar su testimonio el magistrado será quien determine si ingresa en privisión provisional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  2. 2

    Suspendido el partido del Sanse debido a un virus gastrointestinal que afecta a la plantilla del Huesca
  3. 3

    El muro artístico instalado en el centro de Vitoria amanece con pintadas a favor de ETA
  4. 4 La ciudad medieval cerca de Gipuzkoa ideal para visitar en otoño: palacios, una catedral del siglo XV y los restos de una muralla
  5. 5

    Kubo se queda fuera de la convocatoria
  6. 6

    Llega el cambio tras un día veraniego en Gipuzkoa
  7. 7

    Detenido en Donostia un joven de 19 años por robar una cadena de oro con violencia
  8. 8

    Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas
  9. 9 El virus que «pone en peligro el futuro de la ganadería en Francia» y ya ha atravesado los Pirineos
  10. 10

    Beasain, Idiazabal, Ataun y Bakaiku, las localidades donde están previstas las catas para el enlace del TAV con Navarra por Ezkio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pasa a disposición judicial el presunto autor del homicidio de Zarautz