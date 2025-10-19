Decenas de personas se concentran en Donostia contra el homicidio machista de Zarautz Euskal Herriko Emakumeon Mundu Martxa, plataforma organizadora, exige que se «tomen responsabilidades» ante la indefensión de la mujer

Decenas de personas denuncian el homicidio en el Boulevard.

Decenas de personas se han concentrado este domingo en el Boulevard donostiarra para rechazar el «homicidio machista» de Zarautz.

El acto de repulsa ha sido ... organizado por Euskal Herriko Emakumeon Mundu Martxa, quienes han denunciado la «indefensión» en la que se encuentran las mujeres en este sistema «capitalista, heteropatriarcal e imperialista».

«Siempre vamos a estar con vosotras. Estamos muy enfadadas. Buscamos que se tomen responsabilidades», han declarado las portavoces de la plataforma feminista.

