Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Decenas de personas denuncian el homicidio en el Boulevard. DV

Decenas de personas se concentran en Donostia contra el homicidio machista de Zarautz

Euskal Herriko Emakumeon Mundu Martxa, plataforma organizadora, exige que se «tomen responsabilidades» ante la indefensión de la mujer

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Domingo, 19 de octubre 2025, 16:34

Comenta

Decenas de personas se han concentrado este domingo en el Boulevard donostiarra para rechazar el «homicidio machista» de Zarautz.

El acto de repulsa ha sido ... organizado por Euskal Herriko Emakumeon Mundu Martxa, quienes han denunciado la «indefensión» en la que se encuentran las mujeres en este sistema «capitalista, heteropatriarcal e imperialista».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  2. 2

    Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas
  3. 3

    El muro artístico instalado en el centro de Vitoria amanece con pintadas a favor de ETA
  4. 4 La ciudad medieval cerca de Gipuzkoa ideal para visitar en otoño: palacios, una catedral del siglo XV y los restos de una muralla
  5. 5 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  6. 6

    Llega el cambio tras un día veraniego en Gipuzkoa
  7. 7

    Detenido en Donostia un joven de 19 años por robar una cadena de oro con violencia
  8. 8

    Kubo se queda fuera de la convocatoria
  9. 9

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  10. 10

    La salida de Goia sacude el tablero político y el PSE le acusa del fracaso en la vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Decenas de personas se concentran en Donostia contra el homicidio machista de Zarautz

Decenas de personas se concentran en Donostia contra el homicidio machista de Zarautz