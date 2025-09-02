Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Grupo de alumnos que se dispone a entrar en clase. E. P.

El porcentaje de alumnado vulnerable crece en toda Gipuzkoa y se acerca al 20% en infantil

Educación. ·

La llegada de familias con necesidades especiales con el curso ya avanzado incrementa la diversidad de las aulas y plantea un reto al sistema educativo

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Martes, 2 de septiembre 2025, 23:23

Los centros escolares guipuzcoanos cuentan cada año con más alumnos vulnerables en sus aulas, no tanto porque las nuevas matriculaciones vengan cada curso protagonizadas por ... más familias desfavorecidas, algo que sí ocurre en varias comarcas, sino sobre todo porque en distintos tramos del calendario se encuentran en la necesidad de incorporar nuevos niños o niñas procedentes de otras latitudes. Hace dos años, el aula de 2 años de Gipuzkoa contaba, de media, con un índice de vulnerabilidad del 14,5%, porcentaje que dos años más tarde, ya convertida en aula de 4 años, asciende al 18,7%, con una subida de más de cuatro puntos por el camino.

