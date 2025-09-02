Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

«Hay alumnos para quienes la prioridad es comer, no las matemáticas o el euskera»

Los directores de los centros de Urretxu y Zumarraga asumen «el gran reto» que les plantea la alta vulnerabilidad existente en sus aulas

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Martes, 2 de septiembre 2025, 23:57

Las estadísticas del Gobierno Vasco sitúan a sus centros en el área de mayor vulnerabilidad del alumnado nuevo de 2 años este curso. No solo ... eso. También dirigen los colegios donde más ha crecido el número de alumnos desfavorecidos en la generación que se escolarizó hace dos años. Son los directores del centro público Gainzuri (Iñaki Etxaniz), la ikastola Urretxu-Zumarraga (Markel Garralda) y el colegio La Salle de Zumarraga (Judith Calvo) y comparten «un gran reto», coinciden los tres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  2. 2 Tragedia en Álava: muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban
  3. 3 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  4. 4

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  5. 5

    Otegi, sobre CAF y el conflicto en Gaza: «Conozco sus cuentas y podrían prescindir del contrato con Israel»
  6. 6 Bretos: «Brais Méndez tenía una oferta que le cambiaba la vida pero no se concretó»
  7. 7

    Sadiq no sale de la Real, de momento
  8. 8 La top model japonesa que visita San Sebastián: «Arigato, eskerrik asko»
  9. 9

    El Gobierno Vasco cierra la puerta a equiparar las pensiones mínimas al SMI
  10. 10

    Gipuzkoa destruye en agosto casi todo el empleo creado en 2025 y pierde 6.300 afiliados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Hay alumnos para quienes la prioridad es comer, no las matemáticas o el euskera»

«Hay alumnos para quienes la prioridad es comer, no las matemáticas o el euskera»