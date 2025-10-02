Multitudinarias manifestaciones contra la intercepción de la Flotilla

Centenares de personas se ha manifestado este jueves por la tarde en Donostia y en Irun en contra de la detención por parte de la ... armada israelí de la Flotilla Global Sumud que pretendía llegar con ayuda humanitaria a Gaza. Las movilizaciones se produjeron en respuesta a la convocatoria por el colectivo Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herria. También hubo manifestaciones en numerosas ciudades de España.

Los promotores de la protesta han remarcado que pretenden intensificar la denuncia y la solidaridad internacionalista «hasta lograr el levantamiento del bloqueo y el reconocimiento de Palestina libre». Asimismo, han pedido a las instituciones que eleven su implicación y su voz en defensa de los derechos humanos.

Los manifestantes han enarbolado numerosas banderas palestinas y carteles donde se podían leer mensajes como 'Stop genocidio' o 'Palestina askatu. Israel boikot', y también pancartas de apoyo a la Flotilla, interceptada por la armada israelí. Así mismo, se colocaron pegatinas en contra de CAF en la pared del edificio del Gobierno Vasco en Donostia.

Los estudiantes, por la mañana

Por la mañana, cientos de estudiantes se manifestaron en San Sebastián en apoyo al pueblo palestino y a la Global Sumud Flotilla, en demanda del embargo de armas y de la ruptura de relaciones con Israel, y en contra del «genocidio» en Gaza. La marcha partió del Boulevard y recorrió varias calles de la Parte Vieja, encabezada por una pancarta con el lema 'Israel suntsitu!. Palestinar erresistentzia aurrera!'.

Se han desplegado banderas de Palestina y han participado mujeres de Gaza. Durante el recorrido se ha lanzado pintura roja contra el escaparate de un McDonald's. Además, en San Sebastián se celebró a las 11.00 horas una concentración frente a la biblioteca Carlos Santamaría del campus de la EHU. Ikasle Abertzaleak también ha convocado para hoy una jornada de huelga en los centros de enseñanza.