Cientos de personas, en el Boulevard de Donostia antes del inicio de la manifestación.

Cientos de personas, en el Boulevard de Donostia antes del inicio de la manifestación. Gorka Estrada

Multitudinarias manifestaciones contra la intercepción de la Flotilla

Las calles de Donostia e Irun han acogido este jueves movilizaciones de solidaridad con Palestina

DV

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:59

Centenares de personas se ha manifestado este jueves por la tarde en Donostia y en Irun en contra de la detención por parte de la ... armada israelí de la Flotilla Global Sumud que pretendía llegar con ayuda humanitaria a Gaza. Las movilizaciones se produjeron en respuesta a la convocatoria por el colectivo Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herria. También hubo manifestaciones en numerosas ciudades de España.

