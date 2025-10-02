Dos manifestaciones recorrerán hoy el centro de Donostia en apoyo al pueblo palestino

Dos manifestaciones recorrerán hoy el centro de San Sebastián en apoyo al pueblo palestino y a la Global Sumud Flotilla, en demanda del embargo de ... armas y de la ruptura de relaciones con Israel, y en contra del «genocidio» en Gaza. A mediodía serán los estudiantes quienes protestarán con una marcha que arrancará desde el Boulevard, mientras que a las 19.00 horas hay convocada una movilización convocada por el colectivo Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herria, y que partirá desde ese mismo lugar.

Este último colectivo ha subrayado que las movilizaciones pretenden intensificar la denuncia y la solidaridad internacionalista «hasta lograr el levantamiento del bloqueo y el reconocimiento de Palestina libre». Asimismo, han pedido a las instituciones que eleven su implicación y su voz en defensa de los derechos humanos.

Por su parte, el Sindicato de Estudiantes ha convocado para hoy una huelga general a nivel estatal dirigida a todos los estudiantes de ESO, Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio y Superior, así como a quienes cursan estudios universitarios. Ha llamado manfiestarse a las 12.00 horas en el centro de todas las capitales. Además, en el caso de San Sebastián hay convocada a las 11.00 horas una concentración frente a la biblioteca Carlos Santamaría del campus de la EHU.

Representantes de la comunidad de la Universidad del País Vasco (EHU) se concentraron el lunes por la mañana en los campus de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava para rechazar el «insoportable sufrimiento» infligido al pueblo palestino y denunciar «enérgicamente, el apartheid que el Gobierno y el ejército de Israel están practicando en Gaza y Cisjordania». Además, demandaron «respeto y aplicación del derecho internacional humanitario» en la franja para que, «de una vez por todas, entre la ayuda humanitaria». La protesta, que se desarrolló entre las 11.00 y 11.30 horas en respuesta a la convocatoria del equipo rectoral para celebrar un paro institucional «como muestra de solidaridad con el pueblo de Palestina y la flotilla Global Sumud», fue secundada en las facultades de San Sebastián por toda la comunidad universitaria.

Para el próximo día 15 se han convocado movilizaciones en los centros de trabajo para protestar por el «genocidio» de Israel en Gaza. LAB, CCOO de Euskadi, UGT-Euskadi, ESK, STEILAS, CGT, Etxalde e HIRU han llamado a celebrar paros en diferentes tramos horarios (de 03.00 a 06.00 horas, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas). También han llamado a una manifestación que arrancará a las 12.30 horas del Boulevard en Donostia,. ELA también se movilizará, pero al margen del resto de sindicatos.