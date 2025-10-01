Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de la presentación de las movilizaciones en Bilbao. Cedida

Los sindicatos vascos convocan un paro general y manifestaciones el 15 de octubre para denunciar el «negocio con el genocidio»

LAB, CC OO, UGT ESK, Steilas y CGT, entre otros, detendrán el trabajo en las principales capitales de 11.00 a 14.00 horas

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:19

Los sindicatos vascos LAB, CCOO, UGT, ESK, STEILAS, CGT, Etxalde e Hiru anuncian jornadas de movilizaciones y un paro general de tres horas (de 11. ... 00 a 14.00 horas) para el miércoles 15 de octubre. El objetivo de la huelga, que tendrá lugar en Donostia, Bilbao, Vitoria y Pamplona, es denunciar «el negocio con el genocidio» de las empresas y para reclamar el fin del conflicto en Gaza y el «derecho de Palestina a ser un estado libre». En estas protestas no participa el sindicato mayoritario, ELA, que ha convocado ese mismo día otros paros por el mismo motivo.

