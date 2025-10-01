Los sindicatos vascos convocan un paro general y manifestaciones el 15 de octubre para denunciar el «negocio con el genocidio»

Los sindicatos vascos LAB, CCOO, UGT, ESK, STEILAS, CGT, Etxalde e Hiru anuncian jornadas de movilizaciones y un paro general de tres horas (de 11. ... 00 a 14.00 horas) para el miércoles 15 de octubre. El objetivo de la huelga, que tendrá lugar en Donostia, Bilbao, Vitoria y Pamplona, es denunciar «el negocio con el genocidio» de las empresas y para reclamar el fin del conflicto en Gaza y el «derecho de Palestina a ser un estado libre». En estas protestas no participa el sindicato mayoritario, ELA, que ha convocado ese mismo día otros paros por el mismo motivo.

Las centrales sindicales han hecho públicos los detalles de la protesta este martes durante una comparecencia en Bilbao y han anunciado manifestaciones en las capitales de los tres territorios históricos, incluida Donostia, y Navarra a las 12.30 horas. «Se trata de un genocidio. Eso hoy no lo pone en duda nadie, salvo el propio estado de Israel o los gobiernos e intereses económicos que lo sostienen», sostienen los sindicatos en el comunicado.

Además de las movilizaciones, los sindicatos demandan acciones claras que rompan relaciones comerciales con Israel, a pesar de admitir que «la presión popular para la suspensión del acuerdo de comercio de la Unión Europea con Israel está dando frutos». «Los pasos que la Comisión Europea está dando vienen muy tarde y son muy insuficientes. Es por ello que demandamos a la Comisión que admita que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza y que rompa en su totalidad el Convenio de Asociación UE-Israel», demandan, y añaden que «no es lícito tener relaciones comerciales con quienes cometen genocidio, crímenes de guerra y violan constantemente la legalidad internacional».

Petición al Gobierno Vasco

Más allá de las exigencias a organismos internacionales, los representantes sindicales han demandado una actitud activa a los ejecutivos (autónomicos y estatal) y a las empresas con relaciones comerciales con el país hebreo, sin entrar en detalles. «Reclamamos a la Comunidad Autónoma Vasca y al Estado que rompan toda relación con el genocidio y presionen con todas las herramientas a su alcance para conseguir un escenario de alto al fuego y una resolución integral que ponga en el centro el derecho de auto-determinación de Palestina y el fin de la ocupación de su territorio», afirman. Asimismo piden a las empresas y patronal «que hagan una reflexión ética respecto a sus relaciones comerciales y que no desarrollen ninguna actividad comercial con empresas o instituciones que sean complices con el genocidio».