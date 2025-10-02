Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de la convocatoria de 'GureHaurrakEreBadira'.  

Concentraciones en apoyo al pueblo palestino y la flotilla este jueves, en toda Urola Garaia

Ezkio-Itsaso se ha sumado a la iniciativa 'GureHaurrakEreBadira' y en Zumarraga, Urretxu y Legazpi han sido llamadas dos concentraciones de 'Palestinarekin Elkartasuna'

Cristina Limia

Cristina Limia

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:06

Las convocatorias de concentraciones en apoyo al pueblo palestino y la flotilla Global Sumud ante los últimos acontecimientos se suceden este jueves en los pueblos de Urola Garaia.

El Ayuntamiento de Ezkio-Itsaso ha animado a toda la ciudadanía a participar en la iniciativa organizada por la plataforma 'GureHaurrakEreBadira' con el apoyo de los sindicatos, dentro de la cual, secundarán una concentración cada jueves (comenzando hoy), a las 16.05 horas, a la altura del semáforo de la herri eskola, para mostrar su solidaridad con Palestina y especialmente, con sus niños y niñas.

En Zumarraga, Urretxu y Legazpi, se ha extendido una convocatoria de 'Palestinarekin Elkartasuna' para concentrarse a las 19.00 horas de este jueves en «denuncia el ataque a la flotilla y el asedio a Gaza» bajo la consigna «Gazako setioa hautsi! Israel desegin!». En el caso de Urretxu y Zumarraga, se realizará en la plaza Areizaga-Kalebarren y en Legazpi, en plaza Euskal Herria, frente al Ayuntamiento.

