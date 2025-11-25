Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Itziar Loinaz, junto al Pico del Loro, en La Concha, donde dio el último adós a su hijo Julen de 13 años, asesinado por su padre en 2011.

Itziar Loinaz, junto al Pico del Loro, en La Concha, donde dio el último adós a su hijo Julen de 13 años, asesinado por su padre en 2011. De la Hera

«Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»

Itziar Loinaz, madre de Julen, el niño de 13 años al que su padre quitó la vida en Donostia en 2011, reclama un cambio legal «para que no salga tan barato matar»

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Itziar Loinaz nos cita junto a su hermana Elena en el Pico del Loro, entre las playas de La Concha y Ondarreta. Ahí fue ... donde hace 14 años despidió a Julen, el mayor de sus cuatro hijos, que con 13 años fue asesinado por su marido, Luis Serrano, como venganza por pedirle el divorcio. Un claro ejemplo de esa violencia vicaria que hoy trata de visibilizar el Día Mundial contra la Violencia de Género.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  3. 3

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  4. 4 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  5. 5

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  6. 6 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  7. 7

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos
  8. 8 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  9. 9 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  10. 10

    Investigan la posible filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»