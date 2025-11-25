Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los actos de hoy en Gipuzkoa por el Día contra la Violencia Machista

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:41

Comenta

Donostia

19.00. Manifestación de Coordinadora Feminista que partirá desde el Boulevard.

Arrasate

12.00. Concentración en la plaza convocada por Gazte Feministak y el sindicato estudiantil Ikama.

18.30. Concentración en la plaza convocada por el Movimiento Feminista de Arrasate.

Beasain

18.00. Inauguración del Panel Morado.

18.30. Concentración en la plaza Erauskin. Organiza el Consejo de Igualdad. Organizado por Itaia, 'Asmuberen kantua'.

19.00. Movilización en la plaza.

Eibar

11.30. Acción colectiva: Tejiendo madejas contra las violencias machistas. En la plaza Untzaga.

13.30. Concentración bajo el lema '¡No a la violencia machista! Reconocimiento, reparación y memoria'.

Tolosa

19.00. Manifestación desde la plaza del Triángulo. El lema de este año es: «Ante las redes de complicidad, resistencia feminista. Vuestra hipocresía es violencia».

Errenteria

19.00. Oreretako Asanblada Feminista ha convocado la manifestación que partirá desde la plaza Cara Rangel.

Irun

12.00. En la plaza San Juan, concentración convocada por la Comisión de Igualdad.

13.00. En la plaza del Ensanche: canto y danza feministas, convocado por la Casa de las Mujeres de Irun.

19.30. En la plaza del Ensanche, concentración y performance convocadas por la M8 Asamblea Feminista del Bidasoa.

Zumarraga-Urretxu

19.00. Manifestación convocada por la Coordinadora Feminista de Urola Garaia, desde la plaza Areizaga-Kalebarren.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  3. 3 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  4. 4

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  5. 5 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  6. 6

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  7. 7 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  8. 8 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  9. 9

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos
  10. 10 El consejo de coctor García-Dihinx para los días de frío: «Mejor si vas al trabajo sin abrigo o sales un rato sin él»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los actos de hoy en Gipuzkoa por el Día contra la Violencia Machista

Los actos de hoy en Gipuzkoa por el Día contra la Violencia Machista