Los actos de hoy en Gipuzkoa por el Día contra la Violencia Machista

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:41 Comenta Compartir

Donostia

19.00. Manifestación de Coordinadora Feminista que partirá desde el Boulevard.

Arrasate

12.00. Concentración en la plaza convocada por Gazte Feministak y el sindicato estudiantil Ikama.

18.30. Concentración en la plaza convocada por el Movimiento Feminista de Arrasate.

Beasain

18.00. Inauguración del Panel Morado.

18.30. Concentración en la plaza Erauskin. Organiza el Consejo de Igualdad. Organizado por Itaia, 'Asmuberen kantua'.

19.00. Movilización en la plaza.

Eibar

11.30. Acción colectiva: Tejiendo madejas contra las violencias machistas. En la plaza Untzaga.

13.30. Concentración bajo el lema '¡No a la violencia machista! Reconocimiento, reparación y memoria'.

Tolosa

19.00. Manifestación desde la plaza del Triángulo. El lema de este año es: «Ante las redes de complicidad, resistencia feminista. Vuestra hipocresía es violencia».

Errenteria

19.00. Oreretako Asanblada Feminista ha convocado la manifestación que partirá desde la plaza Cara Rangel.

Irun

12.00. En la plaza San Juan, concentración convocada por la Comisión de Igualdad.

13.00. En la plaza del Ensanche: canto y danza feministas, convocado por la Casa de las Mujeres de Irun.

19.30. En la plaza del Ensanche, concentración y performance convocadas por la M8 Asamblea Feminista del Bidasoa.

Zumarraga-Urretxu

19.00. Manifestación convocada por la Coordinadora Feminista de Urola Garaia, desde la plaza Areizaga-Kalebarren.

Ampliar