Uson, director del servicio foral de protección a la mujer, con responsables de Urrats, Garaitu y Hariberria, que optan por no mostrar su rostro por seguridad. Arizmendi

Una de cada tres víctimas acogidas de urgencia en Gipuzkoa tiene entre 18 y 25 años

El centro foral que recibe los casos más graves de la violencia de género observa un «preocupante» aumento de la llegada de jóvenes

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:57

La violencia de género no entiende de edades y cada vez la sufren chicas más jóvenes. Así lo demuestran los datos más recientes del servicio ... que la Diputación de Gipuzkoa tiene para acoger a las mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y de inseguridad alta. Una de cada tres víctimas que ingresa en Urrats, nombre que corresponde al centro foral de acogida inmediata, tiene entre 18 y 25 años, un aspecto que «va en aumento» y que «preocupa mucho» entre las responsables de este servicio que estrenó en febrero un nuevo espacio de 24 plazas y cuya ubicación es confidencial para proteger a sus usuarias.

