Tres crímenes machistas en dos años

Zarautz, Pasai Antxo y Orio. Son los tres últimos municipios guipuzcoanos que han sufrido un crimen machista. Los tres en los últimos dos años. Yolanda, ... Leonor y Lourdes, los nombres de las víctimas. Las tres fueron asesinadas por su pareja o expareja sentimental. Aunque Gipuzkoa no tiene un índice alto en lo referente a víctimas mortales de violencia de género en comparación con otros territorios, los tres crímenes registrados desde 2023 significan un repunte inusual y evidencian que esta lacra social está más presente que nunca en nuestra sociedad. De hecho, para encontrar el último crimen machista antes del de Lourdes en Orio (el 16 de mayo de 2023), hay que remontarse hasta el 2 de mayo de 2017, cuando el asesinato de la eibarresa de 45 años Rakel López y de su hijo Markel, de 12, a manos del compañero sentimental de ella, sacudió Eibar.

Asfixiada por su presunta pareja sentimental

Es el último crimen machista en Gipuzkoa. Sucedió hace poco más de un mes, el pasado 15 de octubre. El cuerpo sin vida de Yolanda, de 53 años, fue encontrado en una vivienda de la calle Indamendi de Zarautz. El aviso lo dio el hombre que posteriormente fue detenido como presunto autor del homicidio, de 47 años. Según determinó la investigación policial, la muerte se produjo por asfixia y en un primer momento no se trató como violencia de género porque no se vieron indicios de relación sentimental o afectividad entre víctima y arrestado, ambos de nacionalidad española. Las instituciones condenaron el suceso como «asesinato machista» el mismo día en el que los acontecimientos saltaron a la luz pública.

No obstante, cuando dos días después de la muerte los agentes investigadores acompañaron al procesado a su domicilio para proceder a la reconstrucción de los hechos que acabaron con la vida de Yolanda, la Ertzaintza dio una nueva orientación al caso. Si bien las pesquisas de la víspera no apuntaban a un crimen enmarcable en la violencia de género por no haberse detectado indicios de una relación afectiva, la investigación dio un giro y definió el crimen de Zarautz como «un hecho en el ámbito de la violencia de género», por lo que se entiende que entre ambos existía o había existido con anterioridad algún tipo de relación sentimental.

Según pudo saber este periódico por fuentes del departamento de Seguridad pocos días después del fatal suceso, el hombre de 47 años, que sigue en prisión como principal sospechoso del homicidio, tenía antecedentes por violencia machista. Una expareja ya le había denunciado con anterioridad por «hechos similares». Yolanda se convirtió en la decimoséptima víctima mortal de violencia de género guipuzcoana en los últimos 20 años.

Asesinada a tiros por su expareja en su propia casa

El 30 de noviembre de 2024 fue un día marcado por la tragedia en Pasai Antxo. Con expresiones como «sabes a qué he venido, voy a matarte, me has jodido la vida», Diego Fernando, colombiano de 53 años, irrumpió en casa de su expareja Leonor, de 45 y también de origen colombiano, y la asesinó a tiros. Primero le disparó en el muslo y luego en la cabeza, en presencia de una de sus hijas. Acto seguido, el hombre abandonó el escenario del crimen en su vehículo y condujo hasta la localidad en la que residía, Amasa-Villabona, para entregarse en la sede de la Policía Municipal. Actualmente se encuentra en prisión acusado de sendos delitos de asesinato, amenazas y tenencia ilícita de armas.

Leonor había denunciado hasta en dos ocasiones a la que fue su pareja por agresiones. La primera fue en 2020. Diego Fernando fue condenado y Leonor fue protegida en un piso de acogida. Sin embargo, ella retiró la denuncia y el expediente se cerró en 2022. Ese mismo año Leonor volvió a denunciarlo por violencia de género pero el caso se archivó porque ella se acogió a la dispensa de no declarar y argumentó que seguía con él. Semanas antes de aquel trágico 30 de noviembre, Leonor decidió poner fin a la relación y él la asesinó a tiros.

Ampliar Leonor en una imagen junto al hombre que la asesinó.

Un disparo a bocajarro en pleno centro de la localidad

El suceso conmocionó a toda la sociedad guipuzcoana, no sólo por la gravedad que conlleva de por sí un asesinato machista, sino por cómo sucedió. En pleno centro de Orio, Alberto, oriotarra de 51 años, disparó a bocajarro en la cabeza a Lourdes, la que había sido su pareja sentimental durante aproximadamente un año, causándole la muerte al instante. A continuación, el hombre se suicidó con la misma arma.

Según confirmaron varios vecinos del municipio a este periódico, Lourdes decidió romper la relación poco antes del terrible suceso. En aquel 16 de mayo de 2023, ambos habían quedado y ella lo esperaba en un banco de la calle Arrantzale, pero no llegaron a mediar palabra. Lourdes, donostiarra pero vecina de Orio, era madre de dos hijos adolescentes de una relación anterior. Fue el primer crimen machista desde 2017, cuando Rakel López, de 45 años y su hijo Markel, de 12, fueron asesinados por la pareja de ella en Eibar.

Ampliar Homenaje en el banco donde Lourdes fue asesinada en Orio el 16 de mayo de 2023. Félix Morquecho