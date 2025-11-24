Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Edificio en el que presuntamente fue asesinada Yolanda el pasado mes de octubre. Félix Morquecho

Tres crímenes machistas en dos años

25N ·

Yolanda, Leonor y Lourdes fueron asesinadas en Zarautz, Pasai Antxo y Orio a manos de sus exparejas. Son las últimas de una lista que asciende a las 17 víctimas en 20 años

Martin Ruiz Egaña

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:58

Comenta

Zarautz, Pasai Antxo y Orio. Son los tres últimos municipios guipuzcoanos que han sufrido un crimen machista. Los tres en los últimos dos años. Yolanda, ... Leonor y Lourdes, los nombres de las víctimas. Las tres fueron asesinadas por su pareja o expareja sentimental. Aunque Gipuzkoa no tiene un índice alto en lo referente a víctimas mortales de violencia de género en comparación con otros territorios, los tres crímenes registrados desde 2023 significan un repunte inusual y evidencian que esta lacra social está más presente que nunca en nuestra sociedad. De hecho, para encontrar el último crimen machista antes del de Lourdes en Orio (el 16 de mayo de 2023), hay que remontarse hasta el 2 de mayo de 2017, cuando el asesinato de la eibarresa de 45 años Rakel López y de su hijo Markel, de 12, a manos del compañero sentimental de ella, sacudió Eibar.

