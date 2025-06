Junio se aficiona a las temperaturas altas extremas

Gipuzkoa despide hoy junio sofocada. Las altas temperaturas de los dos últimos días repuntarán aún un par de grados más en las próximas horas. Así, ... la ola de calor que se inició el sábado alcanza hoy su pico con máximas de 37-38 grados en las comarcas del interior y de 33 en la costa. Mañana se mantiene en valores similares durante buena parte de la jornada, aunque por la noche llegará el turno de las tormentas y, con ellas, la bajada de temperaturas.

Por mucho que semejante calor en el mes de junio haya sido históricamente inusual, la última década depara cuatro ocasiones con máximas cercanas a los 40 grados en nuestro territorio. Hoy se quedarán a un par de grados de ese umbral en Arrasate, Zumarraga o Beasain.

El verano acaba de arrancar y tradicionalmente ésta ha sido una época aún tempranera para alcanzar temperaturas tan altas, pero hay tres precedentes cercanos de este tipo de episodios en el sexto mes del año. Es la cuarta vez, por tanto, que ocurre algo similar en la última década. El sábado 18 de junio de 2022 Donostia ardió a 40,2 grados, y Oiartzun a 41,5. En 2017 Elgoibar registró tres días consectivos con temperaturas de 40, 38 y 39 grados los días 19, 20 y 21 de junio. Y en 2015, un 30 de junio como hoy, los municipios guipuzcoanos alejados de la costa se abrasaron también a más de 38 grados. A partir de ahí, hay que remontarse una docena de años más, hasta 2003, para ver cifras similares en estas fechas. Ese año, la estación de Bergara de Aemet alcanzó los 37 grados el día 20, los 40 el 21 y los 39 el 22.

Precisamente el 30 de junio se presta a la curiosidad de los supersticiosos. El récord histórico de toda Gipuzkoa lo tiene Legazpi, la víspera de entrar en julio en 1968. El mercurio alcanzó los 43 grados al mediodía, después de una ola de calor que comenzó el día 28, con 38 grados de máxima.

En cualquier caso, hoy volverá a ser necesario hidratarse y buscar la sombra o zonas de baño. Lo notará la costa del territorio, que hasta ayer no llegó al límite de los 30 grados: 28,9 en Miramon y 28,1 en Zumaia. Y eso por la tarde, porque la mañana fue agradable en muchos puntos cercanos al mar, con 23 grados, por ejemplo, en Zarautz. Hoy, sí. Las máximas se elevarán hasta los 33 grados en el litoral.

Los vecinos del interior ya sufrieron ayer valores superiores. Llegaron a 35 grados en Aretxabaleta y Segura, y los rozaron en Bergara (34,3), Beasain (34,3) y Zumarraga (34,1). Cada una de estas localidades tendrá que sumar a esos datos un par de grados más durante el día de hoy, lo que ha motivado que Euskalmet haya vuelto a activar el aviso amarillo por temperaturas altas extremas desde las 12.00 hasta las 20.00 horas.

Se estará mejor a última hora que a plena luz del día, pero se espera una noche tropical en la que no entrará mucho frescor por las ventanas abiertas. Las mínimas serán de 21 grados en todo el territorio.

De esta manera, quienes peor llevan el sofoco se encomiendan al mes de julio para encontrar un contexto más llevadero. No obstante, mañana será un día eminentemente caluroso todavía, con valores muy parecidos a los de hoy hasta últimas horas del día. Por la tarde se formarán nubes de evolución, que dejarán tormentas (en zonas puntuales) para dar por finalizada la ola de calor. No lloverá en todas partes. Puede que quien espere tormenta en su lugar de residencia no la encuentre.

El miércoles podrían caer algunas gotas más generalizadas y, desde luego, llegará el bajón de temperaturas, con valores máximos ya más naturales de 23 grados en la costa y 27 en el interior.