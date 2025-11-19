Insausti aboga por «apretar más» a los pisos turísticos y extinguir sus licencias si hay un traspaso El alcalde de San Sebastián considera «insuficiente» que hayan desaparecido más de 800 en ocho años

Miguel Ángel Mata San Sebastián Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:50 Comenta Compartir

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha abogado este miércoles por «apretar más» a los pisos turísticos y promover una reducción de su número en la ciudad mediante la extinción de la licencia de actividad si la vivienda se traspasa a un nuevo propietario. En la actualidad, una persona o empresa puede comprar una vivienda de uso turístico y mantener ese negocio porque el permiso está vinculado al inmueble y, por tanto, se mantiene a pesar del cambio de titularidad.

El primer edil ha juzgado «insuficiente» la reducción que se ha producido en la capital de Gipuzkoa de este tipo de alojamientos en los últimos años. Tras la entrada en vigor en 2018 de la ordenanza municipal que imponía deteminados requisitos a estas viviendas, el parque de pisos turísticos se redujo en pocos años de 2.200 a poco más de 1.300, cifra que se ha mantenido estable desde entonces. Ello supone que los pisos turísticos representan el 1,4% de las más de 95.000 viviendas que hay en la ciudad. Un porcentaje que Insausti no ha valorado. «Cada uno considerará si son muchos o pocos», ha apuntado.

El alcalde ha participado en Donostia en el congreso 'House Action' organizado por el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco para analizar y debatir el problema de la vivienda en Euskadi y España y, en concreto, abordar el fenómeno de las zonas tensionadas como posible fórmula para intentar reducir los precios del alquiler y sacar más viviendas al mercado.

Durante una mesa redonda con el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y su homóloga de Vitoria, Maider Etxebarria, Insausti ha defendido la capacidad de los ayuntamientos para actuar en la oferta inmobiliaria con medidas como favorecer la segregación de pisos de gran tamaño para reconvertirlos en viviendas más reducidas adaptadas a las necesidades de la sociedad actual, fomentar igualmente un cambio de uso de locales comerciales en desuso, y promover que negocios que negocios que se encuentran en primeras, segundas o terceras plantas bajen a ras de calle y se instalen en locales comerciales.

La novedad ha llegado cuando, como cuarta propuesta, ha abogado por «apretar más» a los pisos turísticos con medidas como, por ejemplo, evitar que cuando se produzca un traspaso del negocio, el piso pierda su licencia de actividad. Una medida que provocaría nuevos cierres.

Discurso endurecido

Insausti endurece así su discurso respecto a los pisos turísticos tres semanas después de hacerse con la Alcaldía de San Sebastián sustituyendo a Eneko Goia. Se da la circunstancia de que el nuevo alcalde era anteriormente el concejal de turismo de San Sebastián y, como tal, tenía un discurso más suave hacia esta actividad. En declaraciones a este periódico el pasado mes de abril, defendía que «frente al anatema de que los pisos turísticos son uno de los males de esta ciudad y un elemento principal para explicar la carestía de la vivienda, los datos objetivos nos dicen que hay otros ámbitos en los que parece más necesario actuar», como las segundas viviendas o las viviendas vacías, que representan el 16% del parque inmobiliario de Donostia, frente al 1,4% de las primeras.

Respecto a estas últimas, y preguntado sobre si San Sebastián se plantea aplicar el canon a las viviendas vacías que permite la normativa vasca (10 euros por metro cuadrado) y que a día de hoy solo está vigente en Azpeitia, ha insistido en que hay dudas legales al respecto y ha pedido «claridad» sobre si es posible cargar a los pisos vacíos con este impuesto además de con el recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), en el que Donostia aplica el máximo permitido (150%). El alcalde ha informado de que la cifra de segundas residencias en la capital de Gipuzkoa se ha reducido de 2.500 a 2.100 en los últimos años, si bien no ha explicado si esta reducción está relacionada con el recargo u obedece a otras circunstancia.