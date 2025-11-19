Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jaume Collboni intervino ayer por videoconferencia en el congreso de Tabakalera. Ajuntament de Barcelona

«La zona tensionada nos ha permitido parar en seco la escalada de precios del alquiler»

Barcelona es la primera gran ciudad en aplicar el control de rentas, que en año y medio «acumulan una bajada del 4,9%, mientras que la oferta de alquiler no ha disminuido»

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:59

Comenta

Defiende «el derecho de los ciudadanos a vivir en su barrio» y se ha convertido en el primer alcalde de una gran ciudad española en ... abrazar los efectos de la declaración de zonas tensionadas y en poner fecha de caducidad a las licencias de todos los pisos turísticos que operan en su ciudad. «En noviembre de 2028 habrá cero viviendas turísticas en Barcelona», sentencia Jaume Collboni (Barcelona, 1969), que asegura que esta medida permitirá «recuperar 10.000 viviendas para el mercado residencial». El regidor socialista compartió ayer un diálogo por videoconferencia con el consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, en uno de los platos fuertes del congreso 'House Action' de Tabakalera, y después atendió a este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  2. 2 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  3. 3

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  4. 4

    Un preso de ETA anuncia su salida del colectivo oficial EPPK y critica los pactos con la Justicia para evitar condenas
  5. 5 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  6. 6

    Vivienda lanza Alokaplus, un seguro de impagos para propietarios que alquilen en zonas tensionadas
  7. 7

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  8. 8

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  9. 9 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  10. 10

    Esteban se defiende: «El PNV no está implicado en la trama y no he visto en mi vida al señor Cachón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «La zona tensionada nos ha permitido parar en seco la escalada de precios del alquiler»

«La zona tensionada nos ha permitido parar en seco la escalada de precios del alquiler»