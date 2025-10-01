Gipuzkoa estrena los topes a los nuevos alquileres con apenas 188 pisos disponibles en el mercado

Gipuzkoa es desde hoy el único territorio vasco que cuenta con un índice de precios de referencia que pondrá topes a los nuevos alquileres en ... las localidades que hayan sido declaradas zona de mercado residencial tensionado. Por el momento, estos límites entran en vigor en Donostia, Irun, Errenteria, Lasarte-Oria y Zumaia, los cinco municipios guipuzcoanos que ya han sido declarados tensionados de forma oficial, aunque en los próximos meses se sumarán otros como Astigarraga y Usurbil y, ya para 2026, se espera incorporar a Hernani, Lezo, Arrasate, Zestoa o Tolosa. El problema es que este despliegue de los topes al alquiler que prevé la ley estatal de Vivienda llega en un momento de clara contracción de la oferta inmobiliaria en Gipuzkoa, donde hoy apenas se encuentran 188 viviendas disponibles para el arrendamiento de larga duración. Y en algunos municipios el mercado está especialmente limitado, con una única vivienda ofertada en Errenteria, Zumaia o Lasarte-Oria.

El índice de precios de referencia que entra hoy en vigor en Gipuzkoa no fija límites generales a las rentas del alquiler por municipios o por distritos, sino que calcula una horquilla de precios para cada vivienda concreta en función de variables como la zona en la que se ubica, el número de planta, su certificación energética, su estado de conservación o incluso si dispone de vistas.

La incorporación de Gipuzkoa al índice de precios de referencia estatal –Bizkaia y Álava aún tendrán que esperar al ir más retrasadas en el envío de sus datos al Gobierno central– permite que los sistemas de control de precios de los alquileres que recoge la ley de Vivienda de 2023 se desplieguen en su integridad en el territorio desde hoy. No obstante, tanto el Departamento vasco de Vivienda como el Ayuntamiento de San Sebastián puntualizaron ayer que esta medida afectará solo «a un 10%» de los nuevos alquileres en las zonas tensionadas, ya que el 90% restante –donde se incluyen los arrendamientos en vigor que deben renovarse– ya estaban limitados por el índice IRAV, que define el INE de forma mensual y que es algo inferior al IPC.

ÍNDICE DE PRECIOS DE REFERENCIA DEL ALQUILER ¿Qué es?

Nuevos contratos Es una base de datos pública de contratos de alquiler a nivel estatal. Ofrece información a los arrendadores y arrendatarios, a modo de referencia y a título orientativo, para la fijación del precio del alquiler de vivienda en los nuevos contratos.

Horquilla El índice no facilita un único precio de referencia, sino una horquilla de precios entre la que debería oscilar el mercado para una vivienda en una zona especificada y con unas características concretas.

¿Cómo afecta a los alquileres?

Límites. El índice marca el límite de los precios del alquiler en las zonas declaradas tensionadas, donde los propietarios tendrán que limitar los precios en los siguientes supuestos

Grandes propietarios En nuevos contratos firmados en zonas tensionadas, si el arrendador es un gran propietario, el precio del alquiler no podrá superar el máximo contemplado en el índice de referencia. Tampoco podrá superar el precio del contrato anterior si la vivienda ya estuviera en alquiler.

Pequeños propietarios En nuevos contratos en zonas tensionadas, si el arrendador es un pequeño propietario, no se podrá superar el precio fijado en el contrato anterior si la vivienda ya estuviera en alquiler.

Sin alquiler en 5 años En las viviendas que no han sido alquiladas en los últimos 5 años, se podrá limitar el precio al límite máximo fijado en el índice.

Contratos en vigor En este caso las subidas anuales están limitadas por otro índice, el IRAV, que define el INE y que es algo inferior al IPC.

Básicamente, lo que permite el índice de precios de referencia que desde hoy está operativo en las zonas tensionadas de Gipuzkoa es ofrecer una horquilla de precios entre la que debería moverse el mercado del alquiler para una vivienda, en una zona específica y con unas características concretas. Pero este índice no facilita un único precio de referencia para todo un municipio o un distrito censal. En esos casos, el Sistema Estatal de Referencia solo ofrece datos globales como el número de alquileres que se concentra en una zona o la renta mediana –la que queda justo en la mitad de todos los contratos registrados–. Por ejemplo, en Donostia indica que existen 12.185 alquileres de larga duración y que la renta mediana es de 928 euros, con oscilaciones entre distritos desde los 1.115 euros del Centro a los 772 del Distrito Este de la ciudad. Pero son cifras de referencia, no marcan ningún tope a los alquileres. La horquilla para limitar las rentas de los nuevos contratos se debe obtener de forma individualizada para cada vivienda.

Noticia esperada

Pese a sus limitaciones, la entrada en vigor del índice de precios de referencia para Gipuzkoa era una noticia esperada por las instituciones vascas y por los ciudadanos que viven de alquiler o que quieren hacerlo, que confían en que esta herramienta pueda poner coto a un mercado que en los últimos meses está «absolutamente desbocado», según enfatiza el consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso. El índice se ha hecho de rogar porque en un primer momento se esperaba para finales de julio, pero finalmente el Ministerio de Vivienda cumplió con el compromiso adquirido entonces de que estuviera para finales de septiembre. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer una resolución de Vivienda en la que se incorpora a Gipuzkoa al índice de precios de referencia.

Esta herramienta fija unas horquillas para limitar las subidas de los alquileres en tres supuestos: las viviendas que se incorporan al mercado del alquiler por primera vez, las que llevan 5 años o más sin ser arrendadas o las que están en manos de grandes tenedores –aquellos que disponen de cinco o más viviendas en una misma zona tensionada–.

Desde hoy, a través de la web https://serpavi.mivau.gob.es/ cualquier ciudadano podrá acceder al cálculo individualizado de los rangos de valores de arrendamiento de una vivienda concreta, esté o no en el mercado del alquiler y esté o no en una zona tensionada.