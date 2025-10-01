Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una mujer observa el escaparate de una inmobiliaria de Gros con un cartel que dice 'Urgente, necesitamos pisos en alquiler, gran demanda'. ARIZMENDI

Gipuzkoa estrena los topes a los nuevos alquileres con apenas 188 pisos disponibles en el mercado

Donostia, Irun, Errenteria, Lasarte-Oria y Zumaia podrán limitar desde hoy las subidas de las rentas en algunos supuestos al incorporarse como zonas tensionadas al índice de precios de referencia

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

Gipuzkoa es desde hoy el único territorio vasco que cuenta con un índice de precios de referencia que pondrá topes a los nuevos alquileres en ... las localidades que hayan sido declaradas zona de mercado residencial tensionado. Por el momento, estos límites entran en vigor en Donostia, Irun, Errenteria, Lasarte-Oria y Zumaia, los cinco municipios guipuzcoanos que ya han sido declarados tensionados de forma oficial, aunque en los próximos meses se sumarán otros como Astigarraga y Usurbil y, ya para 2026, se espera incorporar a Hernani, Lezo, Arrasate, Zestoa o Tolosa. El problema es que este despliegue de los topes al alquiler que prevé la ley estatal de Vivienda llega en un momento de clara contracción de la oferta inmobiliaria en Gipuzkoa, donde hoy apenas se encuentran 188 viviendas disponibles para el arrendamiento de larga duración. Y en algunos municipios el mercado está especialmente limitado, con una única vivienda ofertada en Errenteria, Zumaia o Lasarte-Oria.

