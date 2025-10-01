La oferta de alquileres de temporada ya duplica a la de larga duración

El despliegue de todas las medidas de control de precios recogidas en la ley estatal de Vivienda de 2023 está teniendo un efecto indeseado en ... la oferta del alquiler en Gipuzkoa: la reducción de las viviendas disponibles para arrendar a largo plazo, al menos en las ofertas que se publican en los portales inmobiliarios de internet, que hoy en día engloban también el catálogo de las inmobiliarias clásicas. Un repaso a la web líder en el sector, Idealista, permite comprobar que actualmente los alquileres de temporada –aquellos que se ofertan para menos de un año y que, de esta forma, quedan fuera de los topes al alquiler de la ley de Vivienda– prácticamente doblan a los de larga estancia en Gipuzkoa: de las 547 casas que se ofertan hoy en el territorio, 358 tienen la etiqueta de alquiler de temporada y 188 se definen como de larga estancia.

Estas cifras contrastan aún más si se comparan con los datos oficiales de alquileres con los que cuenta el Departamento vasco de Vivienda, que contabilizan 30.807 alquileres libres en Gipuzkoa y solo 1.258 destinados a alquiler de temporada. Es decir, hay 25 veces más de alquileres de larga estancia que temporales. Por tanto, la desproporción que se aprecia en la oferta actual –casi el doble de temporales que de larga estancia– es evidente. Este auge de los arrendamientos de temporada se ha producido en los dos últimos años, tras la aprobación de la ley estatal de Vivienda, y las instituciones vascas consideran que puede ser una estratagema para burlar los topes a las rentas del alquiler que prevé la ley de Vivienda.

LAS CIFRAS 358 alquileres de temporada se ofertan a día de hoy en Gipuzkoa en el portal Idealista, por 188 de larga estancia.

1 única vivienda en alquiler de larga duración se oferta en municipios tensionados como Errenteria, Lasarte o Zumaia.

Sin embargo, aquellos propietarios que están derivando sus viviendas a los alquileres de menos de un año se van a encontrar con un problema, y es que el Ministerio de Vivienda ha puesto en marcha una ventanilla única digital para poner coto a las viviendas de uso turístico y a los alquileres de temporada, que deben registrarse tras acreditar que cumplen las condiciones para ser considerados como tales. Por el momento, solo el 20% de los alquileres de temporada que operan en Gipuzkoa han logrado un número de registro, un porcentaje muy bajo si se compara con el 80% de los pisos de uso turístico que ya se han validado en el registro.