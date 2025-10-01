Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una joven mira los anuncios de una inmobiliaria de Donostia. ARIZMENDI

La oferta de alquileres de temporada ya duplica a la de larga duración

Los portales inmobiliarios muestran un desmedido incremento de los arrendamientos inferiores a un año en Gipuzkoa para burlar los límites de la ley de Vivienda

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

El despliegue de todas las medidas de control de precios recogidas en la ley estatal de Vivienda de 2023 está teniendo un efecto indeseado en ... la oferta del alquiler en Gipuzkoa: la reducción de las viviendas disponibles para arrendar a largo plazo, al menos en las ofertas que se publican en los portales inmobiliarios de internet, que hoy en día engloban también el catálogo de las inmobiliarias clásicas. Un repaso a la web líder en el sector, Idealista, permite comprobar que actualmente los alquileres de temporada –aquellos que se ofertan para menos de un año y que, de esta forma, quedan fuera de los topes al alquiler de la ley de Vivienda– prácticamente doblan a los de larga estancia en Gipuzkoa: de las 547 casas que se ofertan hoy en el territorio, 358 tienen la etiqueta de alquiler de temporada y 188 se definen como de larga estancia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  3. 3

    «El mastín se me echó encima y caí al suelo; pensé que me mataba»
  4. 4

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  5. 5

    Vivienda incorpora los datos de Gipuzkoa al índice de precios de referencia para topar los alquileres
  6. 6

    Dos de las cuatro denuncias que se han presentado por el udaleku de Bernedo son en Gipuzkoa
  7. 7

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar
  8. 8

    Gipuzkoa anuncia una nueva sociedad pública para crear infraestructuras de cuidados a mayores
  9. 9 ¿Qué es el índice de precios?¿A quién afecta?
  10. 10 La canción que predijo la alineación de la Real Sociedad: «No me creo que Odriozola no sea titular»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La oferta de alquileres de temporada ya duplica a la de larga duración

La oferta de alquileres de temporada ya duplica a la de larga duración