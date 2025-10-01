Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viviendas en Donostia, uno de los cinco municipios de Gipuzkoa donde hoy entran en vigor los límites de precios, junto a Irun, Errenteria, Zumaia y Lasarte-Oria. Sara Santos

El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia

El valor superior del rango que asigna el Gobierno a cada vivienda determina el límite de la mensualidad en las zonas tensionadas para los nuevos contratos de grandes tenedores y de pisos que no hayan estado arrendados en los últimos cinco años

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 06:31

Gipuzkoa estrena hoy, 1 de octubre de 2025, los topes de precios al alquiler en las zonas tensionadas para aquellas viviendas propiedad de grandes tenedores ( ... dueños de cinco o más inmuebles en el área delimitada), así como para aquellos pisos que salgan por primera vez al mercado o, cuando menos, no hayan estado arrendados en los últimos cinco años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  3. 3

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  4. 4

    «El mastín se me echó encima y caí al suelo; pensé que me mataba»
  5. 5

    Vivienda incorpora los datos de Gipuzkoa al índice de precios de referencia para topar los alquileres
  6. 6

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar
  7. 7

    Dos de las cuatro denuncias que se han presentado por el udaleku de Bernedo son en Gipuzkoa
  8. 8

    Gipuzkoa anuncia una nueva sociedad pública para crear infraestructuras de cuidados a mayores
  9. 9 La canción que predijo la alineación de la Real Sociedad: «No me creo que Odriozola no sea titular»
  10. 10 ¿Qué es el índice de precios?¿A quién afecta?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia

El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia