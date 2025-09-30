¿Qué es el índice de precios?¿A quién afecta? Desde mañana se puede acceder al cálculo individualizado de los rangos de valores de arrendamiento de la vivienda, de acuerdo con los nuevos datos

Miguel Villameriel San Sebastián Martes, 30 de septiembre 2025, 08:31

¿Qué es el índice de precios?

El Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), conocido como Índice de Precios de Referencia, es una base de datos pública de contratos de alquiler. Esta base está creada y actualizada periódicamente para ofrecer información, a modo de referencia y a título orientativo, a los arrendadores y arrendatarios, para la fijación de la renta en los nuevos contratos de arrendamiento de viviendas, así como para su aplicación en zonas tensionadas. También resulta útil para las administraciones públicas, con el fin de que puedan realizar un adecuado seguimiento y evaluación de las políticas impulsadas en materia de vivienda en un territorio determinado.

¿Dónde se puede consultar?

El Índice de Precios de Referencia se puede consultar en la página web del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a través de una aplicación web que permite conocer un rango de valores de referencia para el alquiler de una vivienda, de acuerdo con su localización, a partir de su dirección o referencia catastral, y teniendo en cuenta las características de la vivienda o del edificio en que se encuentra. Se puede acceder a ella a través del enlace https://serpavi.mivau.gob.es/

¿A quién afecta?

Aplica, a título orientativo, a todos los usuarios y usuarias del mercado del alquiler como fuente de información de los precios de referencia de una zona o una vivienda concreta.

A mayores, se puede establecer, como un mecanismo excepcional y acotado en el tiempo, el valor superior del rango como límite del precio de la renta de los nuevos contratos de arrendamiento o los contratos de los arrendadores considerados como «grandes tenedores» en aquellas zonas que se declaren de mercado residencial tensionado, según lo establecido en la ley estatal de Vivienda.