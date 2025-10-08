La diputada de Deportes comparecerá en Juntas para dar cuenta de la bajada de inscripción en el Multikirola

La diputada de Deportes de Gipuzkoa, Goizane Álvarez, comparecerá a petición propia ante las Juntas Generales de Gipuzkoa para dar cuenta de los datos de ... inscripción del programa Multikirola para este curso 2025-2026. Unos datos que, tal y como adelantó DV han sufrido un descenso considerable, de hasta el 40% en comarcas como Donostialdea y Bidasoa, después de que haya desaparecido la obligatoriedad de hacer deporte escolar para apuntarse en un club deportivo.

La comparecencia no tiene aún fecha, aunque se espera para mediados de octubre. Para entonces, la Diputación prevé contar con los datos completos de todo el territorio, aunque reconocen en la institución foral que los primeros análisis apuntan ya a un descenso significativo en el número de niños y niñas inscritas. Según Goizane Álvarez, «Multikirola se enfrenta a un momento crítico tras más de 35 años de un éxito demostrado. La reciente sentencia judicial, derivada de la denuncia de unos padres por la obligatoriedad del programa para la posterior federación en clubes, amenaza con desestabilizar un modelo que ha sido referente en el desarrollo deportivo y social de Gipuzkoa«.

En palabras de la diputada, «la pregunta no es si podemos permitirnos mantener este modelo, sino si podemos permitirnos perderlo. Los resultados de estas tres décadas demuestran que no estamos ante un simple programa deportivo, sino ante una inversión estratégica en el futuro de nuestra sociedad».

El Servicio de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa está trabajando para adaptar el programa a este nuevo escenario, con el objetivo de corregir las posibles brechas que puedan generarse y garantizar que en el corto plazo ningún niño o niña se quede sin practicar deporte.«Multikirola ha sido y debe seguir siendo un modelo que fomente la participación, la diversidad deportiva y los valores que han hecho de Gipuzkoa un territorio líder en el deporte de base», ha concluido Álvarez.