Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios niños juegan a balonmano en una actividad del deporte escolar. Félix Morquecho

La diputada de Deportes comparecerá en Juntas para dar cuenta de la bajada de inscripción en el Multikirola

Goizane Álvarez señala que el modelo «se enfrenta a un momento crítico tras más de 35 años de un éxito demostrado»

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:24

Comenta

La diputada de Deportes de Gipuzkoa, Goizane Álvarez, comparecerá a petición propia ante las Juntas Generales de Gipuzkoa para dar cuenta de los datos de ... inscripción del programa Multikirola para este curso 2025-2026. Unos datos que, tal y como adelantó DV han sufrido un descenso considerable, de hasta el 40% en comarcas como Donostialdea y Bidasoa, después de que haya desaparecido la obligatoriedad de hacer deporte escolar para apuntarse en un club deportivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  3. 3

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  4. 4 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  5. 5 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  6. 6 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  7. 7

    Denuncian «graves insultos» contra el alcalde y el PNV durante un concierto en fiestas de Urnieta
  8. 8

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  9. 9 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  10. 10

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La diputada de Deportes comparecerá en Juntas para dar cuenta de la bajada de inscripción en el Multikirola

La diputada de Deportes comparecerá en Juntas para dar cuenta de la bajada de inscripción en el Multikirola