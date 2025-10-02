El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea

Esta semana han arrancado en la mayor parte de Gipuzkoa las actividades del deporte escolar y, con el plazo de las inscripciones aún abierto, el ... primer ejercicio del proyecto Multikirola en el que no existe el componente de la obligatoriedad se estrena con una notable bajada de participación. Así se desprende de una encuesta realizada por DV a una veintena de centros educativos, asociaciones de padres y madres, y servicios municipales de deportes. En ella se recogen caídas que llegan a ser superiores al 40% en Donostia y Bidasoaldea, los núcleos de población donde más familias se han desmarcado del proyecto auspiciado por la Diputación de Gipuzkoa después de que el TSJPV anulara la obligatoriedad de participar en el programa como condición para acceder a un club deportivo.

El perfil de centro con mayor bajada es el de colegio concertado de la capital guipuzcoana. Ejemplos reales indican que donde había 162 niños y niñas, pasan a haber 96, o que donde se habían apuntado 186 este curso solo lo han hecho 112. Registran caídas cercanas al 40%, superadas incluso por algún centro de gran alumnado que reconoce que la inscripción en deporte escolar ha caído a la mitad en su caso.

Oiartzun y Hondarribia presentan asimismo descensos considerables. Aunque las realidades difieren dependiendo de los centros, en algunos de ellos han tenido entre un 40% y un 50% menos de matriculación en el programa Multikirola. Lasarte-Oria registra asimismo bajadas del 42% y parecidos porcentajes esperan en Irun, donde varias fuentes aseguran que «la inscripción va más lenta de lo habitual aunque aún hay tiempo».

En todos los casos consultados confían en un arreón en la matriculación ya con el curso en marcha, aunque reconocen cierta sorpresa por la dimensión de la bajada. La consecuencia positiva, tal y como revela un responsable de la comarca del Bidasoa, es que «a partir de ahora al menos quien venga al deporte escolar lo hará porque quiere y tendremos paz. Últimamente, desde que el tema salía en prensa, nos venían algunas familias quejándose de por qué tenían que ir sus hijos a una determinada actividad. Obviamente nosotros no tenemos la responsabilidad, cumplimos con nuestro trabajo, pero la gente no lo entiende y somos la primera ventanilla de las quejas».

En el resto del territorio, las casuísticas son variadas, pero la bajada es generalizada. En Bergara, por ejemplo, en el inicio del curso escolar el descenso de inscripciones en el deporte escolar ascendía al 28% sumando los tres centros del municipio, lo que significaría que en lugar de 515 niños y niñas practicando distintas disciplinas como actividad extraescolar serían 371 los participantes. Fuentes de la organización del Multikirola en la comarca confían en que «las familias se están organizando aún las agendas y puede haber más matrículas», aunque no obvian que «son muchos los que prefieren canalizar el deporte a través de los clubes deportivos».

Atmósfera de colaboración

Algunos gestores del programa apuntan a que la comparación entre un año y otro no es del todo real dado que la generación de primer año de benjamín (3º de Primaria) es más reducida en alumnos que la del año pasado, lo que ya conlleva una inevitable bajada de matriculaciones. Pero incluso salvando este matiz, en Tolosa se registran descensos del 20% y en Azpeitia, del 30%.

Para anticipar bajadas de este tipo, en Eibar han reformulado la oferta a través de Athlon kooperatiba, adecuándose a las necesidades de los niños y niñas, con un resultado «satisfactorio», reconocen sus gestores, de mantener al 85% de los matriculados, es decir, una pédida del 15%.

Las honrosas excepciones a la tendencia generalizada se encuentran, por lo demás, en la comarca del Goierri, con centros en Ordizia donde prácticamente se mantiene la proporción de inscritos y bajadas leves de menos del 10% en Beasain. Responsables escolares de estos municipios explican que «aquí las actividades deportivas las presentamos a la sociedad como vehículos de inclusión y cohesión, espacios donde niños y niñas conviven y se enriquecen mutuamente. Una lectura que han entendido, afortunadamente, muchas familias».

Aquellas federaciones que no tienen la fuerza del fútbol lamentan cualquier bajada de matriculación en el Multikirola. El coordinador de la Guipuzcoana de Baloncesto, Jon Txakartegi, asegura que «a los deportes más minoritarios no nos beneficia que niños y niñas dejen de hacer deporte escolar. Tal vez alguna escuela tenga un pequeño incremento, pero a largo plazo, como modalidad, nos perjudica».

Al igual que Txakartegi, también Xabi Cataño, técnico de la Federación de Rugby, ha participado en la ponencia para analizar y valorar el modelo de iniciación deportiva en Gipuzkoa, y concluye que «todo lo que sea participar menos en deportes a esa edad no es bueno. Al rugby, desde luego, los jugadores nos vienen de otros deportes, con un bagaje psicomotor, incluso técnico, porque hay competencias transversales. El riesgo aquí es el sedentarismo».

No obstante, Castaño aprecia «cambios muy positivos por parte de la Diputación» desde que el modelo está siendo repensado en cuestiones como «los calendarios a elegir o la zonificación a establecer». En definitiva, «está siendo fácil hablar y trabajar conjuntamente dentro de una atmósfera de colaboración. Desde luego, por nuestra parte queremos dejar claro que «el rugby no es un oponente del deporte escolar».

Con la inscripción aún abierta, las actividades de Multikirola echan a andar con una respuesta dispar de familias por comarcas, pero bajadas generalizadas en la matriculación.