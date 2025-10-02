Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sesión de baloncesto dentro del programa Multikirola. Félix Morquecho

El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea

Deporte escolar. ·

Los plazos para apuntarse permanecen abiertos, pero las actividades del primer ejercicio sin la obligatoriedad arrancan con menos niños y niñas

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:57

Esta semana han arrancado en la mayor parte de Gipuzkoa las actividades del deporte escolar y, con el plazo de las inscripciones aún abierto, el ... primer ejercicio del proyecto Multikirola en el que no existe el componente de la obligatoriedad se estrena con una notable bajada de participación. Así se desprende de una encuesta realizada por DV a una veintena de centros educativos, asociaciones de padres y madres, y servicios municipales de deportes. En ella se recogen caídas que llegan a ser superiores al 40% en Donostia y Bidasoaldea, los núcleos de población donde más familias se han desmarcado del proyecto auspiciado por la Diputación de Gipuzkoa después de que el TSJPV anulara la obligatoriedad de participar en el programa como condición para acceder a un club deportivo.

