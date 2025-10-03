Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varias niñas disputan un partido de baloncesto de Multikirola. Arizmendi
Deporte escolar

El pacto de Mutriku o la estrategia de Amara Berri garantizan la participación

La vinculación del Multikirola con los clubes en los que niños y niñas quieren competir se antoja clave para mantener los números

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:10

Comenta

Algunos ayuntamientos y centros escolares han visto la conveniencia de mantener el proyecto Multikirola para todos los alumnos y han recurrido a distintas iniciativas para ... que la anulación de la obligatoriedad no se traduzca en un descenso de matrículas. El caso más garantista es el de Mutriku, donde se ha logrado un gran pacto entre las entidades deportivas del municipio y el Ayuntamiento, según el cual los clubes seguirán pidiendo a sus deportistas que continúen en el programa Multikirola. De esta manera, la exigencia no responde ya a una norma foral sino a la voluntad de estas entidades privadas.

