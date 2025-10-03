El pacto de Mutriku o la estrategia de Amara Berri garantizan la participación

Algunos ayuntamientos y centros escolares han visto la conveniencia de mantener el proyecto Multikirola para todos los alumnos y han recurrido a distintas iniciativas para ... que la anulación de la obligatoriedad no se traduzca en un descenso de matrículas. El caso más garantista es el de Mutriku, donde se ha logrado un gran pacto entre las entidades deportivas del municipio y el Ayuntamiento, según el cual los clubes seguirán pidiendo a sus deportistas que continúen en el programa Multikirola. De esta manera, la exigencia no responde ya a una norma foral sino a la voluntad de estas entidades privadas.

Esta fórmula está siendo seriamente estudiada también en otros municipios dado que la gran mayoría de las bajas en el deporte escolar acuden a algún club a practicar su disciplina preferida.

Aglutinar las actividades deportivas, culturales y artísticas en una misma cuota es otra de las estrategias. El colegio Amara Berri, una de las excepciones de Donostia con un descenso en la matriculación en deporte escolar inferior al 10%, ha recurrido a este sistema en el que una familia paga una determinada cantidad por apuntarse en cualquiera de las actividades extraescolares ofertadas.

Desde el Ampa de este centro explican que «la apuesta para que nuestros alumnos no se desperdiguen por diferentes clubes de diferentes barrios ha sido crear nuestro propio club deportivo (Abek) donde se ofertan fútbol, baloncesto, balonmano, hockey y rugby, dando así la oportunidad a que los alumnos hagan de todo aquí mismo». Para inscribirse en este club de nueva creación es necesario seguir en el programa Multikirola «porque nosotros creemos en la filosofía de fomentar la actividad física y la salud, desarrollar habilidades deportivas y valores, promover el trabajo en equipo y la cooperación, y fomentar una competición sana y justa entre todas las personas que participan».

En los últimos días ha habido ejemplos de pronunciamientos a favor del Multikirola, animando a las familias a seguir con esta práctica polideportiva. En Bergara, clubes deportivos, centros escolares y consistorio han sellado un pacto «con el claro objetivo de promover el desarrollo integral y saludable de los niños y niñas y de los adolescentes del municipio». En Amasa-Villabona, por su parte, el Ayuntamiento y los tres centros escolares de la localidad, Fleming Herri Eskola, el Instituto Erniobea y Zubimusu Ikastola, han hecho pública una declaración en la que subrayan el valor y la importancia del actual modelo.

En otros municipios como Zarautz, el Ayuntamiento ha promovido el trabajo en común entre clubes deportivos y el programa Multikirola para coordinar agendas de actividades de manera que unas no pisen a otras y, sobre todo, ordenar los eventos de los fines de semana. Antes de hacer recuento de matrículas, fuentes del consistorio zarauztarra afirman que «creemos que esto dará resultado».