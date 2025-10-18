Diecisiete víctimas de violencia machista en los últimos 20 años

Gipuzkoa llora estos días una nueva víctima de violencia de género. La mujer asfixiada presuntamente por un varón la noche del miércoles es la ... decimoséptima de una lista que se va alargando con los años. En los últimos 20, Gipuzkoa tiene que lamentar 17 víctimas mortales de violencia de género, 13 mujeres y 4 niños.

La última víctima en Gipuzkoa fue Leonor, asesinada en Pasai Antxo el 30 de noviembre de 2024 a manos de su expareja, que le arrebató la vida de un disparo en la cabeza en el domicilio donde ella residía. También en 2024, la pareja de la irundarra Mónica de la Llana, desaparecida dos años antes en Tarragona, fue arrestada por los delitos de homicidio, ocultación de cadáver y maltrato físico y psicológico.

Lourdes del Hoyo fue asesinada en Orio en 2023, vecina de 47 años y madre de dos hijos. Su expareja, Alberto, de 50 años, le disparó en pleno centro del pueblo. La anterior fue la soraluzetarra María Luisa Larrañaga, de 68 años, asesinada a manos de su marido en Benidorm el 25 de septiembre de 2022. El cadáver de la arrasatearra Marian Ibarlucea, que residía desde hacía tiempo en Gran Canaria, fue hallado el 26 de diciembre de 2020. Su pareja quemó el cadáver durante horas y luego lo enterró.

El 2 de mayo de 2017 el asesinato de la eibarresa de 45 años Rakel López y su hijo Markel, de 12, a manos del compañero sentimental de ella sacudió Eibar. La tarde del 23 de marzo de 2012, Ángeles Caridad, de 39 años, murió acuchillada por su novio en Tolosa y el 3 de julio de 2011 Charo Román fue asesinada por su exnovia en presencia de su hija. Julen Serrano, de 13 años, fue hallado sin vida en una vivienda de Donostia. Su padre lo mató en venganza hacia la madre por su deseo de poner fin a la relación. Aicha Saida, Yasmín Rodríguez, Clara Rangel, Nagore Laffage y Belén Muro y su hija Irati completan esta trágica lista.