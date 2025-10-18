Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pasaia salió a la calle para condenar el asesinato de Leonor en Pasai Antxo de Leonor a manos de su pareja.

Diecisiete víctimas de violencia machista en los últimos 20 años

Martin Ruiz Egaña

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Gipuzkoa llora estos días una nueva víctima de violencia de género. La mujer asfixiada presuntamente por un varón la noche del miércoles es la ... decimoséptima de una lista que se va alargando con los años. En los últimos 20, Gipuzkoa tiene que lamentar 17 víctimas mortales de violencia de género, 13 mujeres y 4 niños.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El presunto homicida de Zarautz vuelve a comisaría tras una reconstrucción de casi cinco horas en el lugar del suceso
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  3. 3 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  4. 4 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  5. 5

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  6. 6 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  7. 7

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  8. 8 La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio
  9. 9 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  10. 10 El increíble gesto de deportividad de Xabi Prieto, excapitán de la Real Sociedad: «Era una delicia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Diecisiete víctimas de violencia machista en los últimos 20 años

Diecisiete víctimas de violencia machista en los últimos 20 años