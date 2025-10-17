Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La concentración de repulsa contra la violencia machista ha concentrado a varios cientos de personas en Zarautz. Féliz Morquecho

Zarautz clama contra la violencia machista tras el asesinato de una mujer de 53 años en la localidad

Cientos de personas se han concentrado en Lege Zaharren Plaza en repulsa por el crimen y contra la violencia machista

Ion M. Taus

Ion M. Taus

San Sebastián

Viernes, 17 de octubre 2025, 19:42

Varios cientos de personas se han concentrado este viernes por la tarde en Lege Zaharren Plaza, en Zarautz, para mostrar su repulsa y dolor por ... el asesinato de una mujer de 53 años ocurrido el pasado miércoles en la localidad. El acto, convocado por el Ayuntamiento de Zarautz, se ha desarrollado en un profundo silencio bajo una gran pancarta con el lema «Indarkeria matxistarik ez» («No a la violencia machista»).

