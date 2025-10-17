Zarautz clama contra la violencia machista tras el asesinato de una mujer de 53 años en la localidad

Varios cientos de personas se han concentrado este viernes por la tarde en Lege Zaharren Plaza, en Zarautz, para mostrar su repulsa y dolor por ... el asesinato de una mujer de 53 años ocurrido el pasado miércoles en la localidad. El acto, convocado por el Ayuntamiento de Zarautz, se ha desarrollado en un profundo silencio bajo una gran pancarta con el lema «Indarkeria matxistarik ez» («No a la violencia machista»).

Los representantes institucionales se han situado tras la pancarta, mientras el resto de asistentes llenaba por completo la plaza. La concentración ha finalizado varios minutos después con un largo aplauso unánime que ha roto el silencio mantenido durante el acto en memoria de la víctima.

Entre los presentes se encontraban Eider Mendoza, diputada general de Gipuzkoa; Miren Elgarresta, directora de Emakunde; Muriel Larrea, parlamentaria y presidenta del PP Vasco; Maite Peña, diputada foral de Cuidados y Políticas Sociales; Félix Urkola, diputado foral de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial; y Maddalen Iriarte, portavoz en Juntas Generales de EH Bildu, además del alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka.

«Una tragedia que nos interpela como sociedad»

Durante el acto, el alcalde Xabier Txurruka ha pedido «tener muy presente a la víctima y a su familia» y ha insistido en la necesidad del respeto en estos momentos. «Hemos leído cosas preocupantes y dolorosas, afirmadas con rotundidad, y quiero expresar a su madre y a sus hermanos todo nuestro apoyo y respeto», ha subrayado. Txurruka ha añadido que el Ayuntamiento «arropará a la familia con todos los medios a su alcance».

Por su parte, la diputada general, ha destacado «la cantidad de ciudadanos que han salido a la calle para mostrar su rechazo» ante este crimen. Mientras, la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha expresado «nuestra repulsa ante esta tragedia» y ha recordado que «la violencia machista sigue siendo una lacra de nuestra sociedad». Ha hecho un llamamiento a «hacer todos juntos frente a la violencia contra las mujeres» y a «levantar un muro de contención sólido ante la violencia machista, un muro que debemos construir entre todos y todas».

Manifestación por las calles de Zarautz

Tras la concentración institucional, agrupaciones feministas de Zarautz han convocado una manifestación que ha recorrido las calles del centro de la localidad bajo el mismo lema, «Indarkeria matxistarik ez» y a la que se han unido buena parte de los participantes en la concentración. Las participantes han reclamado mayor compromiso político y social en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

En la movilización ha tomado la palabra Miren Aranguren, portavoz del Movimiento Feminista de Zarautz, colectivo convocante de la manifestación. Aranguren ha recordado que «la violencia machista es estructural y está presente en todos los ámbitos de la sociedad» y ha subrayado que «cada agresión tiene su propio contexto, pero no podemos dejar de lado la perspectiva de género: las mujeres somos agredidas por el hecho de serlo, y eso es lo que queremos denunciar».

Ha advertido además de que se trata de «un problema social y político de primer orden» que exige «respuestas de la misma magnitud», y lanzó un llamamiento a la ciudadanía y a las instituciones a «cortar de raíz todas las expresiones machistas», desde los comentarios y chistes hasta las agresiones, pidiendo además «más recursos para la prevención y para garantizar que las mujeres podamos vivir libres».

Caso de violencia de género

El crimen, ocurrido el miércoles por la noche en una vivienda de la calle Indamendi, continúa bajo investigación judicial. El presunto autor, un hombre de 47 años, fue detenido por la Ertzaintza pocas horas después de haber alertado él mismo del fallecimiento.

Las primeras investigaciones apuntan a que la víctima habría muerto por asfixia varias horas antes de la llamada, y este viernes el arrestado ha sido trasladado de nuevo a su domicilio para participar en la reconstrucción de los hechos. Aunque inicialmente la Ertzaintza no consideró el caso como violencia de género, este viernes ha confirmado que se trata de «un hecho en el ámbito de la violencia machista». Según fuentes próximas a la investigación, tanto la víctima como el detenido eran personas con problemas de drogodependencia. El caso se encuentra bajo instrucción del Juzgado de Azpeitia, mientras el Instituto Vasco de Medicina Legal practica la autopsia.