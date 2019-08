Cumbre G-7 de Biarritz: El control policial se muda para no 'molestar' a la contracumbre El puente de Santiago este miércoles. / Lobo Altuna El control conjunto de las policías francesas y españolas se mudan a una calle pasando el puente de Santiago DV Jueves, 22 agosto 2019, 06:25

Muchos de quienes pasan a menudo la frontera se frotaban ayer los ojos al ver que el puente de Santiago, en la frontera con Hendaia, amaneció sin los controles policiales que estos días se han dispuesto por motivo de la cumbre del G-7.

El movimiento no fue casual. Coincidiendo con el arranque de la contracumbre, en el colindante recinto de Ficoba, el control conjunto de las policías francesa y española se ha mudado a una calle pasando el puente y que no queda a la vista de los asistentes que ya han advertido días atrás de que no veían con buenos ojos la presencia policial cerca del evento reivindicativo. Fuentes policiales consultadas por este periódico se limitaron a decir que el movimiento se debe a «cuestiones operativas».