«Hay cola para poner aire acondicionado en casa»

Pablo Campano San Sebastián Martes, 12 de agosto 2025, 00:02

Tenemos a más de veinte clientes en lista de espera porque no podemos atender a todo el mundo de golpe». Gonzalo Aldanondo es director comercial de Tec-Icelan, una empresa que se dedica, entre otras cosas, a la instalación de aire acondicionado en viviendas. Y este verano no dan abasto. Los episodios de calor extremo que está sufriendo Gipuzkoa este verano, como el del arranque del mes de julio y el que está abrasando el territorio estos días, han hecho que cada vez más gente le pregunte por estos aparatos que facilitan un mayor confort. «Desde hace unos 15 años cada vez hace más calor y cada verano estamos poniendo más y más equipos en los hogares, sobre todo en áticos, porque como el aire caliente tiende a subir, ahí es donde más se acumula el calor», cuenta Aldonondo en referencia a esos últimos pisos que más están sufriendo los rigores de la canícula, especialmente los que tienen más años y aislantes más obsoletos.

La cantidad de gente que solicita presupuestos para la instalación de estos sistemas de climatización es tal que «pasan mínimo tres semanas desde que pedimos los aparatos hasta que el cliente lo tiene instalado en casa. Los montajes sólo tardan dos o tres días, pero es que todo el mundo llama, la gente está desesperada. Hay clientes que han venido a nosotros porque en otros sitios la saturación es tan grande que tienen lista de espera hasta septiembre», asegura Aldanondo.

Entre 4.500 y 5.000 euros

El aire acondicionado no es una solución apta para todos los bosillos para luchar contra el calor. El experto de Tec-Icelan explica que, en el supuesto de una sala de unos cincuenta metros cuadrados, «al cliente le cuesta entre 4.500 y 5.000 euros la compra e instalación de las máquinas con las que nosotros trabajamos, que son de las mejores del mercado. Todo depende de la dificultad que suponga su montaje, ya que la normativa es bastante estricta y no permite colocar los aparatos en las fachada principal ni colgando en los balcones».

Y es que, en ocasiones, la instalación de estos sistemas no es tan sencilla. Alicia Sobejano, que trabaja en Tempo Climatizaciones S.L, aclara que «la mayoría de ayuntamientos no permiten colocar los equipos en las fachadas visibles al exterior, por lo que hay que buscar otras soluciones. Nosotros donde más solemos ponerlos es en los patios interiores. Cuanto más cerca esté la habitación que se quiere climatizar de un balcón o un tendedero interior, más corto es el tubo y menos obra requiere. Hay que perforar la pared, por lo que se exige la autorización de la comunidad de vecinos».

En su caso también han percibido que «con el cambio climático más gente de la zona está demandando presupuestos cada verano, y más aún durante las olas de calor. Estos días llama la gente que quiere instalar uno o los que ya tienen pero se les ha estropeado. Todos exigen el servicio ya y no se puede, nosotros también tenemos lista de espera. Normalmente, solemos tardar una semana entre que pedimos el aparato y lo instalamos, pero ahora mismo son tres», añade Sobejano.

Lo cierto es que los equipos fijos de aire acondicionado no son la única solución a la que recurren los guipuzcoanos para intentar sofocar las altas temperaturas de la ola de calor. Francisco Lozada, trabajador de Cenor Electrodomésticos Lofer en Urretxu, cuenta que la demanda de ventiladores aumenta también en los días de calor extremo. «Los ventiladores los compra sobre todo la gente que busca una solución rápida. Vendo más ventiladores de suelo que de techo, ya que los que van colgados requieren una instalación que cuesta unos 30 euros, mientras que los otros puedes enchufarlos en cuanto los llevas a casa».

Cada vez más 'pingüinos'

Antes, muchos guipuzcoanos elegían el ventilador como método para refrescar sus hogares. Sin embargo, debido al cambio climático, las olas de calor son cada vez más frecuentes en el territorio. Esto hace que la potencia de un ventilador pueda ser insuficiente para aclimatar toda una vivienda o, en su defecto, al menos una habitación. Ahí es donde aparece una tercera alternativa y que, según Lozada, es bastante popular entre los guipuzcoanos este verano: los aires acondicionados portátiles.«He vendido más máquinas de aire acondicionado portátiles, también conocidas como 'pingüinos', que ventiladores este año. De hecho, las tengo agotadas y he tenido que pedir más. Se pueden colocar en cualquier casa por unos 500 euros. El tubo de aire se coloca en la ventana y para el drenaje se pone otro tubito con una botella, es todo lo que hace falta», explica Lozada.

El experto en climatización añade que, al no haber muchos instaladores de aires acondicionados en Gipuzkoa, «la gente recurre a los portátiles. Son más fáciles de instalar que uno fijo. Tan sólo necesitan una conexión al exterior a través de un tubo, por lo que no están sujetos a normativas tan exigentes».