Aurora González: «Hay un sesgo negativo hacia los usuarios de patinete eléctrico»

Los usuarios de los vehículos de movilidad personal (VMP) tendrán que asegurar obligatoriamente su patinete eléctrico a partir del próximo enero. Con el temor a ... no poder permitirse este gasto añadido, cientos de usuarios de patinetes eléctricos no saben si seguirán utilizando este vehículo si el coste de utilización aumenta considerablemente. La bilbaína Aurora González es presidenta de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal y denuncia algunas decisiones para las que no encuentra explicación.

–¿Qué es un VMP?

–De cara a la ley, en función del cuaderno que desarrolló la Dirección General de Tráfico en 2021, viene a ser un vehículo para una sola persona propulsado por un motor eléctrico y que tendría una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Hoy en día, lo típico que conocemos todos son los patinetes eléctricos, pero también incluirían los monociclos eléctricos, que no son tan habituales, que constan de una sola rueda y un sistema de autoequilibrado que les permite moverse manteniendo el equilibrio y ayudando al usuario a moverse o desplazarse.

–A partir de enero, los usuarios de patinetes deberán contar con un seguro de responsabilidad civil obligatorio.

–Sí, será un trámite más que habrá que cumplir para poder circular con estos vehículos, cuando hasta ahora era algo opcional. Esta obligatoriedad temenos que pueda incrementar mucho los precios de los seguros.

–Lo que repercutiría en el bolsillo de los usuarios.

–La ventaja que tienen los vehículos de movilidad personal sobre los demás vehículos es su simplicidad, ya que a fin de cuentas su ligereza permite guardarlos en casa sin necesidad de tener una infraestructura de cargado, como necesitan por ejemplo los coches eléctricos, incluso las motos eléctricas. Pero con este trámite tememos que utilizar un VMP deje de tener esa sencillez que los caracteriza. Cualquiera puede permitirse la compra de un vehículo de movilidad personal hoy, y hasta ahora ha sido mayormente utilizado por la clase obrera, por su bajo coste, pero si el seguro obligatorio es muy caro, dejará de ser tan accesible. No sabemos a cuánto puede ascender la prima de los nuevos seguros, pero tememos que se va a multiplicar por mucho.

–¿Las manipulaciones que a veces se producen en los motores y el riesgo que esto conlleva puede ser la razón de que se estén tomando estas medidas?

– En la sociedad se ha mal entendido, mal percibido, que solemos ir muy rápido. Es verdad que algunos usuarios trucan los motores para ir más rápido, pero son una minoría. Hay quien utiliza el patinete y no cumple con las normas de circulación. Los VMP tienen absolutamente prohibido circular por aceras y por zonas peatonales y tienen su límite legal de velocidad de 25 km por hora. Y es cierto que algunos usuarios irresponsables que por una parte circulan por donde no deberían y por otra modifican sus vehículos para poder desarrollar mayores velocidades de las permitidas legalmente.

– ¿Entonces, existe un prejuicio hacia los usuarios de VMP?

– Existe un sesgo innegable hacia cualquier persona que se mueve en patinete. Se ha demonizado el vehículo por el mal uso que le dan algunos, pero no tiene sentido pagarlo con todos. En todos los vehículos hay conductores, tanto en turismos como en motocicletas, que no cumplen con las normas de circulación, y no se generaliza el odio hacia todos los conductores.

–¿Un patinete es igual de seguro que una bici eléctrica?

–Desde luego, es tan seguro como cualquier otro tipo de vehículo más allá de la bicicleta, porque hay que tener en cuenta que incluso un vehículo que también es relativamente sencillo como un ciclomotor ya tiene una velocidad permitida de hasta 45 kilómetros por hora y pesan en torno a 100-150 kilos, con lo cual, ya estamos en otro margen tanto de peso como de velocidades. Mientras que los vehículos de movilidad personal se mueven tanto en velocidad como en peso en torno a los valores de las bicicletas. Entendemos que a la bicis no se les pida un seguro, lo que no es lógico es que se les exija a los vehículos de movilidad personal cuando son vehículos muy, muy parecidos. Ambos son para una sola persona, pesan en torno a 10-20 kilos las eléctricas y las bicis tienen una velocidad en torno a 25-40 kilómetros por hora. Los vehículos de movilidad personal de hecho son más lentos que las bicicletas cuando se mueven por propulsión muscular, digamos.

–¿Qué piden desde la asociación?

–Pedimos a las instituciones que cambien su actitud hacia los VMP. Creemos que deberían favorecer esa transición de los turismos, de los automóviles, hacia otros tipos de movilidad más sencillas, más minimalistas, pero que pueden cumplir perfectamente con las necesidades de todo el mundo. Tenemos una superpoblación de vehículos, de turismos, sobre todo, y no vamos a poder dar abasto. Entonces hay que facilitar un poco a la ciudadanía poder tener otros vehículos alternativos que le permitan cumplir sus necesidades de movilidad, que a fin de cuentas hoy en día, hay muy poca gente que pueda permitirse el lujo de no moverse de su lugar de residencia, y siempre tenemos que andar desplazándonos a muchos sitios, tanto por trabajo como por otras necesidades.

–¿Seguirá utilizando su patinete eléctrico?

–Habrá que verlo. Hay gente que los necesitamos, sencillamente no podemos vivir sin ellos porque ya forman parte de nuestra vida diaria. Yo lo utilizo para ir al trabajo o para mis necesidades básicas de movilidad. Hasta ahora he estado sacando el seguro opcional, pero habrá que estar atentos a cuánto ascenderá el coste del seguro obligatorio en los próximos meses.

–¿Cómo ve el futuro de los VMP?

–Hay que dar tiempo para ver su potencial y se aprovechen todas las ventajas que tienen este tipo de vehículos. Porque lo que estamos viendo es que hoy en día no se les está poniendo más que trabas. Ahora no podemos movernos a otra ciudad en tren, en autobús, en metro porque se nos prohíbe. Es un ejemplo de otro obstáculo tremendo que podría resolverse sencillamente permitiendo el acceso de los vehículos de movilidad personal al transporte público. No obstante, estoy segura de que en un futuro mucha más gente utilizará los patinetes eléctricos.