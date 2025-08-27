Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aurora González posa junto a su vehículo de movilidad personal. Luis Ángel Gómez
Presidenta de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal

Aurora González: «Hay un sesgo negativo hacia los usuarios de patinete eléctrico»

«La nueva legislación que obliga a los usuarios de VMP a asegurar su vehículo no tiene lógica y la consideramos desproporcionada»

Aimar Perez

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:10

Los usuarios de los vehículos de movilidad personal (VMP) tendrán que asegurar obligatoriamente su patinete eléctrico a partir del próximo enero. Con el temor a ... no poder permitirse este gasto añadido, cientos de usuarios de patinetes eléctricos no saben si seguirán utilizando este vehículo si el coste de utilización aumenta considerablemente. La bilbaína Aurora González es presidenta de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal y denuncia algunas decisiones para las que no encuentra explicación.

