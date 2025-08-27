Guía básica para circular con un patinete eléctrico
Requisitos técnicos que establece la normativa para los Vehículos de Movilidad Personal, y sanciones en caso de incumplimiento
San Sebastián
Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:10
Con el fin de garantizar la seguridad de conductores, peatones y el resto de usuarios que componen la vía urbana, desde la DGT se ha ido afinando en los últimos años el código circulatorio para estos vehículos que ya son algo más que una moda. No en vano, según la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal (FEVEMP) la cifra de patinetes eléctricos en circulación podría superar el millón de unidades.
De este modo, los patinetes y demás vehículos de movilidad personal deben de estar certificados para circular desde enero de 2024, de acuerdo al nuevo Manual de Características Técnicas de los VMP publicado por la DGT. En este documento se establece el equipamiento obligatorio para que circulen legalmente: sistemas de frenado, luces delanteras y traseras, ropa reflectante, avisador acústico, casco... como medidas que van a contribuir a reducir el número de siniestros.
En cuanto a este certificado, existe una moratoria para los vehículos que no lo tengan y podrán circular hasta enero de 2027. Pero, ¿qué significa que el vehículo esté certificado? El nuevo manual obliga a la realización de distintos ensayos de calidad en laboratorios autorizados para obtener la correspondiente certificación de los modelos que superen este procedimiento.
Nueva normativa para VMP
(Vehículos de Movilidad Personal)
Desde el 22 de enero de 2024 todos los VMP que se comercializan deben estar certificados para su uso. Se establece un periodo transitorio de tres años, hasta el 22-I-2027 en el que podrán circular modelos anteriores.
A partir de esa fecha solo podrán circular modelos certificados
Cumplimiento
obligatorio
Cumplimiento
recomendado
Casco
homologado
Sanción de
200€
e inmovilización
del patinete
Pantalla LED
Luz blanca
delantera
Batería
Estacionamiento
Caballete o Pata
de cabra lateral
VISIBILIDAD
Luz roja trasera
La luz de freno podrá
estar diferenciada
o combinada
con la luz trasera
Catadriópticos
Frontales:
Blancos
Traseros:
Rojos
Laterales:
Blanco o
amarillo
Sanción de
200€
USO DE LUCES
Y ROPA REFLECTANTE
De noche o con visibilidad
reducida es obligatorio
llevar prendas reflectantes
y las luces encendidas
Avisador acústico
(Timbre)
Pantalla LED
Freno
Km/h
Acelerador
PANTALLA DE INFORMACIÓN
Testigos
Km/h
Indicador
de velocidad
Indicador del
nivel de carga
de la batería
Botón de encendido
SEGURIDAD
Maneta
de freno
2
Frenos independientes
Deben de proporcionar una
desaceleración mínima de 3,5 m/s
RUEDAS
En ningún caso se permite
el uso de neumáticos lisos
Superficie rugosa que permita la adherencia al terreno
Diámetro
mínimo:
203,2 mm
Sistema de
plegado seguro
Deben disponer de doble sistema de seguridad para evitar aperturas involuntarias
DIMENSIONES
Peso
máximo:
hasta 50 Kgs
Altura
máxima:
1.400 mm
Longitud máxima:
2.000 mm
