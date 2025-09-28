Asier Pereda: «El impacto de los pisos turísticos en el mercado de la vivienda es irrelevante»

Mientras la regulación de las viviendas de uso turístico sigue siendo un dolor de cabeza a nivel estatal, el escenario en Gipuzkoa está estabilizado desde ... que en 2019 entrara en vigor la normativa municipal de Donostia, ciudad que alberga más de la mitad de la oferta del territorio con 1.374 viviendas turísticas y que sirvió para frenar antes que nadie el 'boom' de esta modalidad de alojamiento. Asier Pereda, presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Euskadi (Aparture), que gestiona alrededor de un tercio de la oferta existente en San Sebastián, analiza las últimas noticias que atañen a su sector.

- El Gobierno Vasco ha avanzado esta semana el Plan Sectorial de Turismo y no admitirá nuevos pisos turísticos en municipios declarados zonas tensionadas. ¿Qué le parece?

- Hablan de viviendas de uso turístico, pero luego los ayuntamientos decidirán. Por ejemplo Donostia, con un criterio bastante razonable, decidió desde un principio que si lo que hace falta es priorizar el uso preferentemente residencial de la vivienda, no tiene sentido limitar solamente la apertura de un determinado tipo de alojamiento. En Donostia, desde que se aprobó la moratoria, no se permite el cambio de uso a hospedaje a ninguna tipología porque somos un uso urbanístico de hospedaje todos, tanto los hoteles como las viviendas de uso turístico y los apartamentos turísticos.

- ¿Por lo tanto?

- A nuestro juicio, si se trata de defender el uso preferentemente residencial, no tiene ningún sentido que en los municipios que sean declarados zonas tensionadas solamente se impida la apertura de un determinado epígrafe de actividad. Lo que tiene sentido es que, en la medida en la que haya esa declaración de zona tensionada, no se permita la conversión de ningún suelo residencial a ningún uso distinto a vivienda habitual.

- Visto que se ha destacado la prohibición de establecer nuevos pisos turísticos y no nuevos hoteles, ¿se encuentran más en la diana las viviendas de uso turístico?

- En Euskadi no tanto. A veces sí que es un recurso que nos viene importado del fango de lo que se ha convertido la política en el ámbito estatal. Hay mucha brocha gorda y mucho titular, pero Euskadi, en líneas generales, cuando ha limitado algún tipo de uso de hospedaje no ha discriminado. Quizás de forma muy esporádica se pone el foco en la vivienda turística, pero no creo que se esté poniendo un especial énfasis sobre este epígrafe de actividad porque cualquier responsable político de cualquier formación es consciente de que las viviendas de uso turístico son irrelevantes a efectos del mercado de la vivienda. Recuerdo una declaración en su periódico del concejal de Turismo Jon Insausti con unos datos que hablaban por sí solos. Mostró que el volumen de segundas residencias en San Sebastián era diez veces superior al de las viviendas de uso turístico, un 16% frente a un 1,4%. Por fortuna, las administraciones vascas están muy centradas en el problema de acceso a la vivienda y prefieren no despistarse en relatos de este tipo.

- En el avance del Plan Sectorial del Gobierno Vasco se presenta una guía para que el turismo sea «sostenible, ético y equilibrado». ¿Los pisos turísticos pueden ser sostenibles, éticos y equilibrados?

- Desde luego. Cuando las viviendas de uso turístico se implantan de acuerdo con el planeamiento urbanístico y cumplen con todas las normativas fiscales, laborales y sectoriales, hablamos de una tipología alojativa que preserva la propiedad social distribuida de los inmuebles y, además, los propietarios de los inmuebles son los propios vecinos del municipio. Así que, en ese sentido, es una de las tipologías alojativas verdaderamente más sostenibles, además de que tienen una estancia media muy prolongada y que, además, gracias al modelo empresarial que ha caracterizado a Aparture y que ha tenido un respaldo normativo tanto a nivel autonómico como municipal y territorial, estamos logrando tasas de generación de empleo asimilables a las de los hoteles de cuatro estrellas. Esto no se da en ningún otro ámbito territorial. La diversidad es positiva siempre que esté debidamente regulada.

- ¿Sigue recibiendo consultas sobre cómo tener una vivienda turística en Donostia?

- Durante un tiempo sí que pasaba. Había gente sorprendida, pero explicábamos que no es que no se pueda implantar una vivienda de uso turístico. Tampoco se puede ningún hotel, pensión o uso de hospedaje, cosa que no verás en Madrid, Barcelona o Málaga.

- Actualmente ¿cómo se puede implementar una vivienda de uso turístico para que se sume a las 1.928 que ya existen en Gipuzkoa?

- Hoy por hoy es muy difícil que se den nuevas aperturas porque los municipios con mayor tradición turística o donde hay una mayor implantación de oferta alojativa ya han normalizado y sistematizado este uso como un uso terciario de hospedaje. Los municipios respetan la seguridad jurídica de los alojamientos que ya están implantados antes de que se apruebe ese nuevo marco urbanístico, pero a partir de ahí suelen establecer ya condiciones de implantación muy restrictivas. Desde hace más de ocho años la oferta agregada de vivienda de uso turístico viene decreciendo de forma moderada en el parque de Gipuzkoa. Tiene mucho que ver con que Donostia fue la primera capital del Estado en regular este uso como un uso de hospedaje, con que el resto de municipios que le han seguido han sido principalmente guipuzcoanos. Y también se debe a que el marco fiscal que tenemos en el territorio lo desincentiva.

- Esta semana también ha salido una sentencia del Tribunal Supremo que confirma que una comunidad de vecinos puede aprobar por tres quintas partes no aceptar una nueva licencia en su edificio.

- Sí, fue la última modificación de la ley de propiedad horizontal. Cualquier nuevo uso que se quiera implantar hoy necesita el voto favorable de tres quintas partes de las comunidades de vecinos, pero en la práctica en Gipuzkoa y Euskadi no tiene ningún efecto porque o bien había moratorias o ya había marcos urbanísticos que establecen condiciones de implantación muy restrictivas. Estas normativas de ámbito estatal en Euskadi en realidad ya no tienen ningún efecto porque fue un acierto ir hace unos años en dirección contraria a lo que se estaba haciendo en el resto del Estado. Éramos una rareza, pero hoy en día somos un modelo de referencia.

- Pero eso no significa que tres quintas partes de la comunidad de vecinos puedan decidir suprimir una licencia ya existente, ¿no?

- No, no, no. Para bien y para mal, tener un marco urbanístico muy exigente también te ofrece garantías proporcionales.

- El 80% de las viviendas turísticas de Gipuzkoa ya se ha inscrito en el nuevo registro obligatorio. ¿Qué le dice el dato?

- Yo estoy convencido de que el resultado va a ser del 99% o del 98%, pero es que el trámite del registro es un trámite verdaderamente impropio del año 2025. Nosotros tenemos experiencia en hacer trámites administrativos verdaderamente pesados, pero esto está siendo... Llevo 1.300 documentos de burocracia para un inventario de aproximadamente 100 inmuebles de los que solamente alrededor del 60% tiene un registro definitivo, y puedo asegurar que todo mi inventario es perfectamente legal, pero el procedimiento es, como he dicho, impropio de estos tiempos. Me parece un gran dato que ya el 80% haya conseguido cumplir ese procedimiento.

- La tasa turística parece que se acerca definitivamente. ¿Cómo valora el sector de las viviendas turísticas esta novedad?

- Nosotros no consideramos que tengamos que pronunciarnos sobre si tasa turística sí o tasa turística no. Lo que sí pensamos es que su aplicación tiene que estar consensuada y tiene que ser fruto del diálogo con el sector, porque somos nosotros los que vamos a recaudar ese impuesto. Hasta no verlo no voy a opinar. Esperamos que sea algo consensuado y homogéneo en toda Euskadi. Nos gustaría que su uso fuera finalista.