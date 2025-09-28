Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Asier Pereda, presidente de Aparture, posa junto a una placa de Vivienda Turística en Donostia. J.M.LÓPEZ
Presidente de Asociación de Apartamentos Turísticos de Euskadi

Asier Pereda: «El impacto de los pisos turísticos en el mercado de la vivienda es irrelevante»

El presidente de Aparture apunta que la prohibición de nuevas licencias en zonas tensionadas debería afectar «a todo tipo de alojamientos»

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:04

Mientras la regulación de las viviendas de uso turístico sigue siendo un dolor de cabeza a nivel estatal, el escenario en Gipuzkoa está estabilizado desde ... que en 2019 entrara en vigor la normativa municipal de Donostia, ciudad que alberga más de la mitad de la oferta del territorio con 1.374 viviendas turísticas y que sirvió para frenar antes que nadie el 'boom' de esta modalidad de alojamiento. Asier Pereda, presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Euskadi (Aparture), que gestiona alrededor de un tercio de la oferta existente en San Sebastián, analiza las últimas noticias que atañen a su sector.

