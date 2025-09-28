Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Asier Pereda, presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Euskadi. José Mari López

«En la primera quincena de julio el 52% de los clientes era de Estados Unidos»

La estancia media en las viviendas turísticas de Donostia ha alcanzado las siete noches este verano, factor que «fomenta un turismo más sostenible»

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:04

Las viviendas de uso turístico que gestiona Aparture ha logrado por primera vez este verano pasar de las seis noches de estancia media a las ... siete gracias al empuje del cliente norteamericano. En la primera quincena de julio los turistas extranjeros representaron el 91% del total y el que llegó de Estados Unidos era uno de cada dos. Son datos «espectaculares», según Asier Pereda porque esa misma cifra en 2024 era del 37,43%. La hipótesis de ese importante crecimiento la ubica en el vuelo directo que conecta desde este mayo Bilbao con Nueva York.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  2. 2

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Miguel Ángel Muñoz: «Aquí firmé mi primer autógrafo y por la Behobia me hice runner»
  5. 5

    Txiritinga, el paraíso de las hamburguesas
  6. 6 «Soy pobre, pero rico en amigos. Los vascos sois muy buena gente»
  7. 7

    Golpe al narcotráfico: 772 kilos de cocaína y 608 de cannabis incautados en Francia tras pasar la muga de Irun
  8. 8

    «Ocho años en régimen cerrado por la agresión sexual a otro varón»
  9. 9

    La Fiscalía alerta del aumento del 145% de la violencia machista entre menores de Gipuzkoa
  10. 10

    Andueza da por «muerto» el debate sobre la independencia de Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «En la primera quincena de julio el 52% de los clientes era de Estados Unidos»

«En la primera quincena de julio el 52% de los clientes era de Estados Unidos»