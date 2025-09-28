«En la primera quincena de julio el 52% de los clientes era de Estados Unidos»

Las viviendas de uso turístico que gestiona Aparture ha logrado por primera vez este verano pasar de las seis noches de estancia media a las ... siete gracias al empuje del cliente norteamericano. En la primera quincena de julio los turistas extranjeros representaron el 91% del total y el que llegó de Estados Unidos era uno de cada dos. Son datos «espectaculares», según Asier Pereda porque esa misma cifra en 2024 era del 37,43%. La hipótesis de ese importante crecimiento la ubica en el vuelo directo que conecta desde este mayo Bilbao con Nueva York.

El top 3 del origen de los turistas que llegan a los pisos turísticos de Aparture en San Sebastián lo completan Reino Unido y Australia. Los británicos han subido en la segunda quincena de junio y representaron el 16,5% del total, 6,7% más que un año antes. Los australianos, por su parte, también incrementaron su dato de llegada en esas fechas, del 2,9% al 5,9%.

Pereda transmite que «si preguntas al comercio local cuál es su preferencia por cliente, el norteamericano es muy interesante y muy bueno. La edad media suya es de 46 años y es un cliente que desean en todos los planes estratégicos y municipios porque practican lo que se llama un slow tourism, un turismo más tranquilo, pausado y sostenible».

El crecimiento de ese segmento se traslada al aumento de la estancia media. Concretamente, la de los estadounidenses durante el mes de julio en Donostia fue de ocho noches frente a las seis del año pasado. «Esa estancia media se traslada en un turismo mucho más tranquilo. Hay mucha menor rotación de huéspedes y menos presión sobre los principales recursos turísticos». Añade que «uno no está las siete noches comiendo pintxos en la Parte Vieja. Los primeros dos días sí hacen lo mismo que el resto de turistas que vienen dos noches, pero en los otros cinco descubres la costa, Navarra, Iparralde, Bilbao… Es turismo mucho más sostenible».

«Propio de un destino vacacional»

Esta semana la edición digital de este periódico descubría la experiencia de dos turistas que alquilaron un piso turístico en San Sebastián para una estancia programada de un mes, pero que se marcharon a los diez días porque «nos estábamos quedando sin planes». Responde el presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Euskadi que «hay clientes con estancias tan largas, pero son excepcionales». De todos modos, la media de las siete noches de estancia «es un dato verdaderamente destacable para ser un destino urbano, es más propio de destinos vacacionales del Mediterráneo».

Las entradas hoteleras en San Sebastián han descendido este verano por primera vez desde la pandemia. Han bajado un 1,6% y 2,3% en julio y agosto, mostrando un síntoma de que la capital guipuzcoana quizás haya tocado techo. Pereda, preguntado por cómo se han comportado las viviendas de uso turístico de Donostia, expresa que «en julio y agosto es muy complicado que haya variaciones significativas», y destaca que «lo que sí estamos consiguiendo es que la temporada se alargue, que los meses como abril o mayo, que antes no eran especialmente buenos, veamos un turismo 'silver', de cliente europeo y de una cierta edad, que elige los pisos turísticos para estancias bastante prolongadas. Es en esos meses donde se está cimentando la mejora del año».

Sin embargo, las entradas hoteleras en el resto del territorio continúan aumentando, un 1,6% en los primeros ocho meses, «y eso también lo estamos observando. No tanto en el interior, que es el gran reto, pero sí en municipios como Getaria o Zarautz o Hondarribia, que también han experimentado un crecimiento».

Concluye que «los municipios con mayor tradición turística» como los mencionados «también están viendo este crecimiento del turista internacional, que son sobre todo familias con hijos, razón por la que esta modalidad alojativa tiene una mejor adecuación a sus necesidades».